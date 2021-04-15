الامارات | لقطات عائلية معبّرة تفوز بـ «جائزة حمدان للتصوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات عائلية معبّرة تفوز بـ «جائزة حمدان للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر مارس 2021، التي كانت بالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع تحت عنوان «العائلة»، احتفاءً بدورها في التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، إذ ارتكزت المنافسات على ثلاثة محاور: الإبداع والابتكار، وتجسيد التلاحم الأسري، والمحافظة على البصمة العرقية للأفراد.

وشهدت المسابقة حضوراً مميزاً للعدسة العربية الناعمة، من خلال المصرية منى حسن أبوعبده، التي حصدت المركز الأول و1000 دولار، وحل في المركز الثاني الإيراني سعيد جاسمي، وفي المركز الثالث مواطنه أمير بهروزي راد، وجاء رابعاً التركي مراد باكماز، والفلسطيني محمد عماد زعنون خامساً.

من جهته، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «كما توقعنا كانت المنافسة قوية بين المشاركين، ما رفع جودة الأعمال المتأهلة للمرحلة النهائية، الصور الفائزة بديعة بالفعل، وتحمل تنوعاً كبيراً في تناول مفهوم العائلة من خلال عدسة المصور وتأطيره للفكرة».

من ناحيتها، قالت مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، علياء الجوكر، إن «الوزارة تضطلع بمسؤولية تماسك العائلة وتلاحم المجتمع، وفي هذا الإطار جاء تعاونها مع الجائزة بما يحقق أثراً اجتماعياً وجمالياً وإيجابياً ينعكس مردوده على الأسرة»، مؤكدة أهمية توثيق اللحظات الجميلة للأسرة في أجواء هادفة إلى تحقيق الأفضل لجميع أفرادها.

علي بن ثالث:

«الصور الفائزة بديعة بالفعل، وتحمل تنوّعاً كبيراً في تناول مفهوم العائلة».

علياء الجوكر:

«توثيق اللحظات الجميلة للأسرة يهدف إلى تحقيق الأفضل لجميع أفرادها».

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