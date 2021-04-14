جمهور تويتر يتفاعل مع إطلالات دينا الشربيني في رمضان: وشك نوّر لما سيبتي أماكن السهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بأكثر من إطلالة ومظهر جديد خلال شهر رمضان من خلال مسلسلها «قصر النيل» الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي، حيث ارتدت مجموعة من الفساتين الأنيقة التي تمثل الطبقة الراقية في المجتمع المصري بخمسينيات القرن الماضي، بجانب إطلالة مميزة لها في أحد الإعلانات الخاصة بشركات الأجهزة المنزلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للفنانة دينا الشربيني مرتدية فساتين أنيقة خلال مسلسلها الذي يعرض حاليًا، بجانب إطلالتها بفساتين أثارت إعجابهم وهي تشارك الفنانة روبي الغناء في إحدى حملات الدعاية الإعلانية لشركة شهيرة.

وجاء اسم دينا الشربيني في القائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة«تويتر» بعد ساعات من عرض الحلقات الأولى والثانية لمسلسل« قصر النيل» وظهورها في الإعلان التجاري.

وقالت إحدى المتابعات: «شوفتي لما سيبتي أماكن السهر وبقيتي تنامي بدري وشك نور إزاي».

بينما أبدت أخرى رأيها قائلة: «فخورة بدينا الشربيني إنها move on وشايفه شغلها ولا وقت للانهيارات ومبسوطة بيها وكأنها بنت خالتي يعني».

وعلقت أخرى: «دينا الشربيني والفساتين اللي بتلبسها.. رهيبة».

وكشفت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب خلال الفترة الماضية عن حدوث خلافات بينه وبين الفنانة الشابة دينا الشربيني أدت إلى انتهاء علاقتهما لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين.

حقيقة السؤال الغامض بين دينا الشربيني وشيرين رضا بعد حيرة المتابعين: ملهوش علاقة بـ عمرو دياب

وقالت المصادر لـ«الوطن» إنّ محاولات أصدقائهما بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات لم تنجح في حل الخلاف الذي دار بينهما، لا سيما وأن بينهما مشروعا دراميا مشتركا مع منصة إعلامية.

ولاحقت الشائعات الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني منذ عام 2017 بزواجهما قبل أن يظهرا في أعمال فنية معًا وكليب بعنوان «أماكن السهر» بجانب ظهورهما سويًا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال الهضبة نفت تلك الأخبار آنذاك رغم مرافقته في السفر والحفلات لدينا الشربيني.