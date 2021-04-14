بلغة الإشارة.. يسرا اللوزي تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة يسرا اللوزي فيديو معايدة لجمهورها ومتابعيها بلغة الإشارة بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر موقع تداول الفيديوهات والصور الشهير «انستجرام»، قائلة «كل سنة وأنتم طيبين.. رمضان كريم»، وحتى يستطيع متابعيها من الصم والبكم معرفة محتوى الفيديو الخاص بها وتصل لهم معايدتها قامت بتجسيدها بلغة الإشارة.

وظهرت الفنانة يسرى اللوزي خلال الفيديو القصير الذي لا تتعدى مدته 10 ثواني وهي ترتدي شيميز كاشمير مقفول بعدد من الزراير، وبشعر منسدل خلفها وعلى جانبي جابهتها، مرتديه سلسلة في عنقها وأسورة ذهبية في يدها اليمنى، كما وضعت مكياجا بسيطا ملائما لطبيعة الفيديو.

وعن سبب اتجاه الفنانة يسرا اللوزي إلى نشر هذا الفيديو بعبارة معايدة بمناسبة شهر رمضان، موضحة جملتها تلك من خلال لغة الإشارة، فهي لديها طفلة من الصم والبكم، وكانت قد أوضحت يسرا اللوزي خلال حديث إعلامي سابق أنها لديها طفلة تعاني من ضعف شديد في السمع، مشيرة إلى أن حملها كان طبيعيا ولم يكن به أي من المشكلات، ولكنها لاحظت أن طفلتها بعد ولادتها لم تنتبه لأي مصدر صوت حولها ما جعلها تكتشف أنها تعاني ضعف السمع.

وعقب اكتشاف الفنانة يسرا اللوزي لما تعاني منه ابنتها توجهت على الفور لتعلم لغة الإشارة حتى تستطيع أن تتواصل مع طفلتها، بالإضافة إلى أنها تعد هي مصدر التواصل بين طفلتها والعالم الخارجي قائلة: «كنت عايزة أقول لها إنى بحبها وبعدها اتعلمت ولقيت بنتى بتتعلم بسرعة».

والجدير بالذكر أن الفنانة يسرا اللوزي شاركت في الكثير من الحملات التوعوية الخاصة بأمراض الأطفال وبشكل خاص الكشف المبكر عن ضعف السمع، حتى يتم معالجة الأطفال إذا كانت حالتهم تسمح بذلك، إذ أن ما عانت منه طفلتها جعلها تشارك بتلك الحملات لمساعدة الأطفال والأهالي وتشجيعهم على تخطي تلك الأزمات.