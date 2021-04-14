معلومات عن المذيعة التي تستدرج ضيوف رامز جلال.. أول سعودية تقدم برنامج عروض أزياء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعرض حاليًا برنامج «رامز عقله طار» للفنان رامز جلال، استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي بدأها قبل سنوات، وينتظرها المشاهدون، وحل في حلقة اليوم، الكابتن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز.

ويعتمد البرنامج على جولة للضيف داخل مدينة الملاهي برفقة الفنان السعودي حسن العسيري، ثم تظهر الإعلامية السعودية سارة مراد، وتوجه للضيف مجموعة من الأسئلة، ثم تقنعه بركوب مركبة جديدة من الملاهي، وتجري «قرعة» لاختيار الأشخاص الذي يرافقون الضيف في جولته الصعبة.

وسارة مراد هي إعلامية سعودية، تمتلك مشوارا ومحطات متعددة في عملها الإعلامي، ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الإعلامية السعودية.

من هي سارة مراد؟

- هي أول مذيعة سعودية تقدم برنامج عن الأزياء.

- بجانب عملها الإعلامي، فهي أيضًا مدونة ومصممة جرافيك.

- كانت بدايتها في تقديم برنامج «صباح الخير يا عرب»، المذاع على شاشة «Mbc 1»، ثم قدمت أيضًا برنامج «فرسان الصيد».

- عملت كمنتجة ومقدمة برنامج «فاشون تايم» على قناة روتانا خليجية، وذلك لخبرتها في مجال الأزياء.

- شغلت منصب مدير تنفيذي في شركة «هافاس ورلد وايد ميدل إيست» لمدة عامين.

- كانت سفيرة لإحدى الماركات العالمية للعناية بالبشرة في الشرق الأوسط.

- شاركت في برنامج لاكتشاف المواهب تابع لمجلة «فوج إيطاليا».

- شاركت في لجنة تحكيم في «مؤسسة العطور» في العام 2014.

رامز عقله طار

ويشهد الموسم الحالي من برنامج رامز جلال «رامز عقله طار» ظهور عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني وأحمد سعد وملك قورة ورمضان صبحي وريم مصطفى وسمية الخشاب وويزو وجميلة عوض وأمينة وإسلام إبراهيم ونسرين طافش وكريم عفيفي وحمو بيكا.

ويصور «رامز عقله طار» في مدينة الرياض السعودية، وتم تصويره في أكبر مدينة ملاهي سعودية، مصممة على الطراز العالمي، برعاية هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.