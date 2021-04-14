«سوزان» تقيم دعوى خلع بسبب كيلو مانجو: سنتين جواز مدخلش عليا بكيس فاكهة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد قضايا الطلاق والخلع داخل محاكم الأسرة ولم تعد قاصرة على العنف الأسري بل ظهرت أسباب خلع وطلاق غريبة في المحاكم، حيث أقدمت زوجة على إقامة دعوى خلع بسبب بخل زوجها الشديد معها، داخل محكمة الأسرة بمنطقة الكيت كات بالجيزة.

ذكرت الزوجة «سوزان.ط»، أسباب طلب الخلع كما ذكرت في دعواها: «بخله الشديد ظهر بعد الجواز، كل طلب بمشكلة علشان مطلبش أي حاجة للبيت، وبعد ولادة بنتي بسنة الحياة معاه بقت مستحيلة».

سوزان: سنتين جواز مدخلش علينا بكيس فاكهة

معاناة شعرت بها «سوزان»، بعد مرور العام الأول على زواجهما، ولكن حملها في طفلتها جعلها تحاول الاستمرار خوفا على ابنتها الوحيدة لتعيش مع والدها.

عام آخر مر على زواجهما ولكن ظلت شخصية الزوج كما هى: «اتكلمت معاه كتير إنه لازم يغير طبعه وإن في مصاريف كتير هو ملزم بيها، كان يقولي حاضر وميعملش أي حاجة من اللي بنتكلم فيها».

سوزان: طلبت منه في يوم كيلو مانجو رفض

موقف بسيط جعل الحياة بينهما مستحيلة: «طلبت منه في يوم يجبلي كيلو مانجو، رد عليا المانجا غالية شوفي أي فاكهة تانية، وقتها قررت إنى لازم أطلق منه لأنه كمان مش بيصرف على بنته الوحيدة، ولازم اشتغل علشان أوفر مصاريف البيت».

الخلافات المتكررة بينهما وشخصية الزوج وبخله الشديد، جعلوها تقرر الانفصال، وبعد رفض الزوج الطلاق، حاولت إقناعه بطرق مختلفة وتدخل الأهل، ومع إصراره على الرفض، كان الخلع وسيلتها الوحيدة بعد انتهاء العام الثاني على زواجهما.

وتشهد محاكم الأسرة العديد من قضايا الخلع، التي يكون لها العديد من الأسباب المؤدية للوصول لطلب الخلع، مثل عنف الأزواج والخلافات بسبب الأموال، وما شابه ذلك، وأحيانا ينتهي الزواج بسبب خلافات بسيطة أو نتيجة المشكلات المتكررة في البيوت المختلفة.