الامارات | مسلسلات رمضان.. نجوم الطرب في ماراثون آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان.. نجوم الطرب في ماراثون آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد موسم رمضان الحالي منافسة طربية بين عدد كبير من نجوم الغناء العربي في أداء شارات المسلسلات، التي تعد بمثابة فرصة لأصوات عدة لفرض نفسها على الساحة من بوابة مقدمات ونهايات الأعمال الدرامية.

وتعود الفنانات شيرين وأصالة ويارا إلى غناء بعض شارات المسلسلات، بالإضافة إلى الفنانين تامر حسني وإبراهيم الحكمي ووائل كفوري، ومدحت صالح وحمادة هلال، ونخبة كبيرة من النجوم.

ويبدو أن أصالة ستكون صاحبة نصيب الأسد من غناء «تيترات» رمضان، عبر مسلسلات عدة، من بينها «بنت السلطان» لروجينا وباسم سمرة، و«حرب أهلية» ليسرا وباسل خياط، و«قصر النيل» لدينا الشربيني وريهام عبدالغفور.

ويؤدي مدحت صالح شارة مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي يشارك في بطولته أحمد عز وعدد من الفنانين المصريين والعرب، والأغنية من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

وتغني المطربة اللبنانية يارا مقدمة مسلسل «كله بالحب»، الذي تلعب بطولته زينة وأحمد السعدني، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل.

كما تغني يارا تتر المسلسل المغربي «ولاد العم»، في أول تجربة لها باللهجة المغربية.

أما المطرب اللبناني، زياد برجي، فيغني شارة مسلسل «2020»، والأغنية من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان وتوزيع محمود عيد، والمسلسل بطولة نادين نجيم، وقصي خولي، وحسين مقدم، وفادي إبراهيم، ورولا بقسماتي، وكارمن لبس، وفؤاد شرف الدين، ومن إخراج فيليب أسمر.

والشارة الثانية التي يغنيها برجي لمسلسل «زوج تحت الإقامة الجبرية»، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر أحمد ماضي، والمسلسل من بطولة نادين الراسي، وزياد برجي، وهبة نور، وهشام حداد، ومروة الأطرش، ومحمد خير الجراح، وتأليف زهير قنوع، وإخراج نبيل لبس.

«ضد الكسر»

أما النجمة كارول سماحة فتغني «اللي خان» في شارة مسلسل «ضد الكسر»، وهي من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج شركة العدل جروب.

ويشكّل غناء وائل كفوري شارة مسلسل «داون تاون» مفاجأة من طراز خاص.

ويعود تامر حسني لغناء شارات المسلسلات بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال مسلسل «نسل الأغراب»، وقبيل طرح العمل مباشرة شارك الفنان، أحمد السقا، جمهوره بهذه المفاجأة، ونشر صورة له برفقة تامر حسني والمخرج محمد سامي، وعلق عليها «أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب».

وبينما كتب المخرج محمد سامي «تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني، وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم، واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايماً في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير».

وتحضر النجمة شيرين عبدالوهاب عبرشارة مسلسل «لحم غزال»، الذي تؤدي بطولته غادة عبدالرازق، وكانت شيرين قد نفت من قبل شروعها في غناء أي مقدمة مسلسل لهذا العام، لكنها عادت ووافقت وسجلت أغنية «لحم غزال».

«راحوا»

أما النجمة نانسي عجرم فتشارك بعد غياب أيضاً في الماراثون الرمضاني بشارة المسلسل اللبناني «راحوا»، والأغنية من كلمات منير عساف، وألحان نبيل عجرم، والمسلسل بطولة كارين رزق الله وبديع أبوشقرا، وهو من كتابة كلوديا مارشليان، وإخراج نديم مهنا.

ويشدو المطرب ناصيف زيتون بأغنية «أوقات» في شارة مسلسل «للموت»، وهي من كلمات الشاعر مازن ضاهر، وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ.

ومسلسل «للموت» بطولة ماجي بوغصن، ودانييلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش، ونجح ناصيف بقوة، في الأعوام الماضية، في غناء شارة مسلسل «الهيبة»، وقدم أغنيتين، واحدة بعنوان «مجبور» والثانية بعنوان «أزمة ثقة».

ويغني رضا البحراوي شارة مسلسل «النمر» لمحمد إمام وهنا الزاهد.

أما شارة مسلسل «بين السما والأرض» لهاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، فتطل بصوت رامي جمال، وهي المرة الأولى التي يغني فيها شارة مسلسل رمضاني، والأغنية من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد العدل.

ممثل ومغنٍّ

يعود الفنان حمادة هلال ممثلاً ومطرباً في دراما رمضان، إذ يؤدي بطولة مسلسل «المداح» مع نسرين طافش، ويغني أغنية الشارة أيضاً، والأغنية من كلمات محمد أبونعمة، وألحان مصطفى شكري.

أما شارة مسلسل «موسى» لمحمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي، فبصوت المطرب الشعبي أحمد شيبة، الذي تعاون من قبل مع محمد رمضان في مسلسلَي «زلزال» و«نسر الصعيد».

ويغني المطرب السعودي إبراهيم الحكمي شارة مسلسل «اللي مالوش كبير»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعيد. والمسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبدالغني ودنيا عبدالعزيز، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

مفاجآت 2021

من أبرز مفاجآت تيترات رمضان 2021، عودة النجم محمد منير للغناء، خلال شارة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» لأحمد مكي وكريم عبدالعزيز، وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وإنجي المقدم، والأغنية من كلمات نصرالدين ناجي، وألحان أحمد فرحات.

ومن مفاجآت شارات مسلسلات رمضان 2021 أيضاً، أن «تيتر» «ملوك الجدعنة» يأتي بصوت المطربين أحمد سعد وبهاء سلطان، اللذين يؤديان بشكل مشترك «تيتر» المسلسل الدرامي الذي يلعب بطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس.

أصالة صاحبة نصيب الأسد من غناء «تيترات» رمضان، عبر مسلسلات عدة.

يعود حمادة هلال ممثلاً ومطرباً في دراما رمضان، عبر مسلسل «المداح».

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