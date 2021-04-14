كيف جسدت الحلقة الأولى من الاختيار 2 الحياة الأسرية لأبطال قصة المسلسل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إشادات كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، والذي يحكي بطولات الشرطة المصرية منذ عام 2013 وحتى وقتنا الحالي، وعدد من قصص شهداء الشرطة، إذ يقوم بأداء دور البطولة كلا من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

وعلى عكس جميع الحلقات الأولى من المسلسلات الأخرى لم يظهر العنصر النسائي من الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2 سوى في مشهدين فقط، والذي يوضح تفاصيل الحياة الأسرية لأبطال المسلسل، إذ نجد أن الضابط الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز متزوج ولديه أطفال، بينما الضابط الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي لديه خطيبة ومن المقرر أن يتزوجا.

وعن المشهد الذي ظهر من خلاله أن الضابط الذي يجسده الفنان كريم عبد العزيز متزوج ولديه أطفال، وتلقى الضابط اتصالا هاتفيا من زوجته والتي تقوم بأداء دورها الفنانة إنچي المقدم، وتطلب منه أن يأتي للمنزل لأن أطفاله يسألون عنه بشكل دائم، وهي لا تدري كيف تقوم بإخبارهم أن والدهم في خطر، إذ أنه يحارب الإرهاب والفوضى العارمة التي نشرتها جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث رابعة.

أما بالنسبة للمشهد الذي ظهر من خلاله أن الضابط الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي، فنجد أن خطيبته والتي تقوم بأداء دورها الفنانة أسماء أبو زيد قد اتصلت به كثيرا وقد وجدت هاتفه مغلقا، وعندما قام بالرد عليها عاتبته حتى أخبرها بأنه كان في مأمورية خطيرة كادت أن تنهى حياته، وتتمنة خطيبته له السلامة.

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 الذي يتم عرضه على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء، يحكي قصصا لبطولات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب في مصر عقب ثورة 30 يونيو، والمسلسل بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي وعدد كبير من النجوم والفنانين، وإخراج بيتر ميمي.