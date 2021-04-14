«حبك مش بيقل يامعجزة».. كيف عبر رمضان صبحي عن حبه لزوجته حبيبة إكرامي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل الكابتن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، ضيفًا في الحلقة الثانية من برنامج «رامز عقله طار»، مع الفنان رامز جلال، ضمن هي سلسلة البرامج المقالب التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها خلال السنوات الماضية في رمضان.

واللاعب رمضان صبحي، متزوج بعد قصة حب من حبيبة، وهي ابنة الكابتن إكرامي، التي بدأت حينما ذهبت الفتاة الجامعية، آنذاك، تجري حوارًا خاصا بالجامعة مع اللاعب الشاب وقتها، لينشأ حبها في قلبه، ويشعر تجاهها بمشاعر مختلفة.

«عملت معايا حوار بتكليف من جامعتها، ومع بعض اللاعبين، وحسيت بحاجة تجاهها، فدخلت من الباب على طول، أنا ماليش في اللف والدوران، وكل حاجة مشيت تمام» هكذا تحدث «رمضان» عن بداية علاقته زوجته، خلال إحدى اللقاءات الإعلامية، ليتزوجها بالفعل، ويظل يعبر عن حبها في عدد من المواقف بينهما.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، بعض المناسبات والمواقف التي تحدث خلالها رمضان صبحي عن حبه لزوجته حبيبة إكرامي.

- حبك مش بيقل

وفي وقت سابق، نشر رمضان صبحى، مقطع فيديو لزوجته حبيبة إكرامى عبر تطبيق «تيك توك»، يحتوي على صورها على أنغام المهرجان الشعبى «حبك مش بيقل يامعجزة»، وعلق قائلًا، «بحبك أوى».

- توأم روحي

استغل «رمضان» عيد ميلاد زوجته «حبيبة» ليبرهن عن حبه لها، ونشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعهما وعلق عليها قائلًا: «في مثل هذا اليوم، أتمنى لكي عيد ميلاد سعيد يا توأم روحي».

متجوزين بقالنا كتير

وخلال استضافة «رمضان» في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، تحدث عن قصة حبه مع زوجته «أول ماشوفت حبيبة جالي إحساس إن هي دي البنت اللي أنا عايزاها، والغريب إنها حست بنفس الإحساس».

وتابع «رمضان»: «كان صعب إني أكلم شريف في الموضوع دا، وقعدت مع سعد سمير عشان نشوف حل، وكنا بنفكر نروح لمين الأول كابتن إكرامي ولا شريف، وسعد هو اللي كان متولي القصة دي، وقررنا في النهاية إننا نكلم كابتن إكرامي الكبير».

واستكمل رمضان صبحي «سافرنا في سن صغير، وعشنا سنتين في إنجلترا، وكان فيه بينا تفاهم كبير، وقعدت سنة لوحدي بعد الخطوبة، ومكنتش بعرف أطبخ وطبخت مرة واحدة وبوظت الدنيا وبعد الجواز مطبختش ولا مرة».