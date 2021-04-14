7 فوائد صحية مذهلة لجسمك عند تنظيف أسنانك كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نعلم جميعًا مدى أهمية العناية بأسناننا، ولكن ما لم تكن تعرفه هو أن تنظيف أسنانك يمنع البكتيريا الضارة من الانتقال إلى مجرى الدم والدوران حول جسمك، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بك، بالإضافة إلى أن تنظيف أسناننا يمكن أن يؤثر في الواقع على حياتنا أكثر مما ندرك.

وهنا نستعرض لكم فوائد تنظيف وتفريش الأسنان للجسم كله، وفق ما أورد موقع "brightside".

1- جيد لقلبك:

يمكن أن يحمي التنظيف بالفرشاة مرتين يوميًا، قلبك من الالتهاب والمضاعفات الأخرى، وعندما تمر البكتيريا الضارة عبر قلبك، يمكن أن تتسبب في تضخم الأنسجة (التهاب الشغاف)، وقد يعرض هذا أيضًا الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب للخطر، خاصةً مع صمامات القلب.

2- يحافظ على صحة رئتيك:

ساعدتنا الأبحاث التي أجريت على كبار السن في فهم أن صحة الفم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصحة الرئة، ومن خلال تنظيف أسناننا بالفرشاة، فإننا نحد من خطر انتشار العدوى من أفواهنا إلى رئتينا عندما نتنفس.

3- قد يقيك من مرض ألزهايمر:

وفقًا لبعض الدراسات، هناك علاقة وثيقة بين أمراض اللثة والخرف ومرض الزهايمر على وجه الخصوص، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 6000 مشارك أن بكتيريا التهابات اللثة تشق طريقها إلى الدماغ، ويحدث هذا عندما نهمل تنظيف أسناننا وتنتقل العدوى إلى أجسادنا.

4- يقيك من أمراض اللثة والالتهابات الأخرى:

على الرغم من أن هذه حقيقة معروفة، إلا أن هناك آثارًا مفاجئة يمكن أن تحدثها أمراض اللثة على أجسامنا، وعندما نقوم بتنظيف أسناننا بانتظام ، فإننا نمنع تراكم البكتيريا الضارة وذات الرائحة الكريهة، مثل البلاك.

ويمكن أن يؤدي إهمال أسناننا إلى حدوث أشياء مثل التهاب حوائط التاج الذي يسبب تورم الخدين ورائحة الفم الكريهة والتقرحات بسبب التهاب الأنسجة.

5- يحافظ على صحة أنفاسك:

ينصح الخبراء بتنظيف أسناننا مرتين على الأقل يوميًا لمدة دقيقتين، مع تنظيف ألسنتنا مرة واحدة على الأقل يوميًا، وسيساعد هذا على وقف تراكم البكتيريا المنتجة للكبريت في كل من الفم والحلق.

6- يقلل من فرص حدوث مضاعفات الولادة:

يمكن أن يكون الحصول على فم نظيف وصحي أمرًا مهمًا للغاية أثناء الحمل، لأنه يمنع التهابات اللثة التي يمكن أن تؤثر على الطفل، ويمكن أن تؤدي مثل هذه العدوى إلى انخفاض الوزن عند الولادة لأنها يمكن أن تسبب التهاب المشيمة، ويمكن أن يؤدي تورم المشيمة إلى إعاقة نمو الجنين في الرحم.

7- يساعدك على التحكم في ضغط الدم لديك:

إن أخذ الوقت الكافي في تنظيف أسنانك بالفرشاة يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي، وتم العثور على علاقة بين عواقب سوء العناية بالفم، مثل أمراض اللثة، وارتفاع ضغط الدم، حيث يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم من إجهاد إضافي على الجسم، كما هو الحال في الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى.