8 أمور مهمة يجب معرفتها عند شراء ملاءات سرير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ملاءات السرير من الأمور الضرورية لكل غرفة في المنزل، وشراء ذات الجودة العالية والمظهر الجيد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة النوم.

لذا يجب عليك معرفة بعض الأمور والنصائح المهمة التي تساعدك على اختيار ما يناسبك عند الشراء، وهي كالتالي:

- تحديد مقاسات السرير الخاص بك، حتى يمكنك شراء ملاءات سرير مناسبة لمساحة سريرك، وفقا لموقع "reader digest".

- يفضل الحرص على الشراء من المتاجر الموثوق بها التي تحمل أسماء العلامات التجارية، حتى لا تتعرض للخداع عند الشراء.

- يجب اختيار ملاءات السرير القطنية، لكونها من أكثر أنواع الأقمشة شيوعًا ذات مظهر أنيق، وملمس ناعم، وبالتالي الشعور بالراحة والهدوء أثناء النوم.

- ينصح بشراء ملاءات ذات ألوان متعددة، حتى تستطعين تغيير الأشكال من حين لآخر، وتجنب الشعور بالملل.

- يفضل البساطة في اختيار الملاءات لكى تمنح غرفتك مظهرا جماليا، فضلًا عن تنسيق الألوان مع ديكورات الغرفة.

- ينصح بالتحقق من تعليمات الغسيل قبل الشراء، فلكل نوع طريقة التنظيف الخاصة التي توصي بها الشركة المصنعة.

- إذا كنت تعاني من ردود تحسسية تجاه نوع من أقمشة ملاءات السرير، عليك تجنب شرائها واختيار الأنواع التي تتناسب مع طبيعة بشرتك.

- تجنب شراء الأنواع ذات الألياف الصناعية مثل البوليستر، وذلك لأنها تحتوي على خامات غير جيدة، تساعد على الشعور بالانزعاج عند النوم.