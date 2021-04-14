أظافرك بألوان الباستيل هذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - تعد ألوان الباستيل، الوردي الناعم، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، والبنفسجي بتدرجاته المختلفة، من أفضل الخيارات لإطلالة المرأة في فصل الربيع، لا سيما في ما يتعلق بتزيين الأظافر، فموديلات المناكير بألوان الباستيل تضفي على مظهر المرأة حيوية وإشراقة. لذلك، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من موديلات الأظافر بألوان الباستيل، لاستخدام المناكير الباستيل بأفضل طريقة خلال هذا الربيع.

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أظافر بألوان الباستيل المختلفة

أظافر بألوان الباستيل المختلفة (الصورة من حساب شيل هاوس على انستغرام)



أصدر العديد من العلامات التجارية ألوان مناكير مشرقة، وقد حان الوقت لتجربتها من خلال اعتماد المناكير الباستيل بدرجاته المختلفة على أظافرك دفعة واحدة، مثل الأصفر والأزرق والبنفسجي... وهي ألوان قوس القزح أيضاً، التي تجعل أظافرك مشرقة ولافتة، ومتناغمة مع مختلف أزيائك الربيعية.

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مناكير أومبريه بألوان الباستيل

مناكير أومبريه بألوان الباستيل (الصورة من حساب خبيرة الأظافر مي كواجيري على انستغرام)



بإمكانك أيضاً استخدام ألوان الباستيل على أظافرك هذا الربيع بطريقة مميزة، من خلال اعتماد مناكير أومبريه بألوان الباستيل، مما يعزز من توهج يديك وأظافرك، كما أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة الفاتحة والداكنة.

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سحابة الباستيل الوردي

سحابة الباستيل الوردي (الصورة من حساب خبيرة الأظافر بتينا غولدستين على انستغرام)



إذا كنت ترغبين في اعتماد أحد ألوان الباستيل بطريقة فنية مبتكرة تلفت الأنظار الى أظافرك وتضفي على مظهرك لمسة جذابة جداً، اعتمدي رسمة السحابة بلون الباستيل الوردي، واحرصي على وضع طبقة علوية لامعة من المناكير الشفاف.

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مناكير فرنسي أزرق مزين بالورود

مناكير فرنسي أزرق مزين بالورود (الصورة من حساب هالو مولي على انستغرام)



ليس هناك وقت أفضل من فصل الربيع لتجربة المناكير الباستيل الأزرق على أظافرك، فكيف الحال إذا كانت بأسلوب المناكير الفرنسي؟ إذ سيضفي على أظافرك الحيوية، خصوصاً إذا ما أضفت إليك الأزهار الصغيرة الناعمة باللونين الأبيض والأصفر.

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أظافر مخططة بألوان الباستيل

أظافر مخططة بألوان الباستيل (الصورة من حساب خبيرة الأظافر بتينا غولدستين على إنستغرام )



ومن بين أجمل الطرق لاعتماد المناكير الباستيل، تطبيقه بأسلوب مخطط باستخدام المناكير الباستيل البنفسجي الداكن والأخضر والأزرق والأصفر الفاتح... مع ترك المنطقة الوسطى من الأظافر خالية من أي ألوان.

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مناكير باستيل برتقالي

مناكير باستيل برتقالي (الصورة من حساب أليسيا تورلو على انستغرام )



مع لون واحد من ألوان الباستيل النابضة بالحياة، وخصوصاً البرتقالي اللامع، لن تحتاجي الى إضافة أي لون آخر على أظافرك، فهو يبرز أظافرك ويجعلها مشرقة، كما يضيء يديك ويعزز من مظهرهما.

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