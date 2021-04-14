الملكة ليتيزيا تتألق بالأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - هي ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها الملكة ليتيزيا (48 عاماً) زوجة الملك الإسباني فيليب هذا اللون ولكنها بدت في قمة الرقي اثناء دخولها مجلس النواب الإسباني مرتدية طقماً رسمياً يتألف من سترة وجيليه من دون أكمام مقفلة بأزرارمن قماش الكريب مع سروال مستقيم القصة من القماش نفسه وهو من تصميم دار روبيرتو توريتا، وانتعلت ستيليتو أحمر وحقيبة من كارولينا هيريرا. ووضعت الملكة الحسناء كمامة بيضاء حرصاً على معايير السلامة العامة التي تتخذها في ظل جائحة كورونا





الملكة ليتيزيا ترتدي طقماً أحمر

الصورة من حساب royalfashionpolice على انستغرام

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كم مرة ارتدت الملكة ليتيزيا هذا اللون؟



يذكر أن الملكة ليتيزيا ترتدي هذا اللون بكثرة وهي لا تخجل من تكرار الزي نفسه مراراً فلقد ارتدت في الأشهر الأخيرة هذا الزي ثلاث مرات، وهو يتألف من تنورة سوداء مطبعة بالأحمر من Carolina Herrera وبلوزة حمراء من hugo boss، مع حقيبة وحذاء من كارولينا هيريرا وزينت خصرها بحزام عريض من ماركة burberry

الملكة ليتيزيا في أوستراليا ببلوزة حمراء وتنورة باللونين الأحمر والأسود

الصورة من حساب duchessonabudget على انستغرام

ويُذكر أنّ الملكة ليتيزيا كانت أعلنت أنّها لن تشتري ملابس جديدة احتراماً للأزمة الصحية التي يمر بها العالم ومفاعيلها على الاقتصاد، فظهرت خلال استقبال الرئيس البرتغالي بملابس سبق لها ارتداؤها وهي بلوزة من boss ومعطف من Carolina Herrera وسروال من uterque.

الملكة ليتيزيا في معطف أحمر

الصورة من حساب royalstylewatch على انستغرام

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وفي بداية شهر الجاري التقطت صورة رسمية للعائلة الملكية تضم الملكة ليتيزيا بفستان أحمر ميدي وستيليتو وهي إطلالة مونوكروم راقية مع زوجها وابنتيها.

صورة رسمية للعائلة المالكة الاسبانية

الصورة من حساب royalstylewatch على انستغرام





وقد اخترنا لكم ثلاث إطلالات جذابة للملكة ليتيزيا باللون الأحمر لتستوحي منها ما يناسب مناسباتك الاجتماعية إذا كنت الخليج 365 من هواة الرقي في الأزياء.

ثلاث إطلالات للملكة ليتيزيا بالأحمر

الصورة من حساب royalstylewatchعلى انستغرام

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