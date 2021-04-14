فساتين طويلة ومطبّعة لإطلالات رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - تعتمد معظم السيدات في إطلالاتها على الأزياء المحتشمة، منها الفساتين الطويلة والمطبّعة، والتي تصبّ في صالح أغلبهن وليس فقط المحجّبات؛ لمواكبة الموضة في الشهر الفضيل.



إطلالة عملية وأنثوية

Andrew gn اندريه جن



الفساتين الطويلة والمطبّعة كفيلة بتزويد السيدة إطلالة عملية، أنثوية، وملائمة للأجواء الرمضانية، خاصة إذا اختارت فستاناً أحمر مصمّماً بخصر ضيق وأكمام منفوخة، ومطبّعاً باللون الأخضر والزهور الحمراء لأسلوب عصري وأنيق، أو فستاناً أحمر مصمّماً بحزام ذهبي للخصر، ومُكملاً بقماش ذهبي ناعم في الأسفل؛ لأسلوب ناعم وأنيق يناسب إطلالات الإفطار والسحور.

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Elie saab إيلي صعب



لا تتردّدي في اختيار فستان طويل بألوان تنبض بالحياة أو متّسم بالنقشات؛ لطلّة لافتة وحيوية، وإذا كنتِ تفضّلين اللجوء إلى فستان بسيط وبلون هادئ، فاعتمدي اللون الأبيض المطبّع أو الذي يمزج ما بين التدرّج الأبيض؛ لمنحكِ إطلالة مريحة وجميلة في الوقت عينه.

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Dauphinette دوفينيت



لا شكّ أن موديلات الفساتين الطويلة والمطبّعة بالورود والتموّجات الحيوية تجعل إطلالاتكِ اليومية في غاية الأناقة، وقد برز منها تدرّجات اللون الأخضر مع التصاميم الطويلة التي تبرز من خلال أقمشة الكشكش المستقيمة على طول التصميم، إلى جانب طبقات الأقمشة الإضافية المنسدلة على التصميم، بالإضافة إلى موديلات فساتين مطبّعة بالورود مع النقشات النافرة على الجهة العليا للتصميم؛ لتنسدل بشكل واسع مع الجيوب الجانبية إلى الأسفل، كما يجب ألا يفوتكِ تطبيق صيحة الـ Patchwork وهي المزج بين أكثر من طبعة في الفستان الواحد.

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Edward crutchley إدوارد كروتشلي



إطلالة رمضانية استثنائية

Dolce & gabbana دولتشي اند غابانا



وللحصول على أناقة راقية، انتقي أحدث موديلات فساتين طويلة مطبّعة بالورود بتدرّجات اللون البنفسجي أو اللون المفضل لديكِ، مع تفاصيل الخرز النافر من الجهة العليا للتصميم بشكل باييت برّاق وحيوي، من دون إهمال طبقات أكمام التول المنسدلة بكثير من الأنوثة؛ لجعل إطلالة الفستان متكاملة.

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Alessandra rich اليسندرا ريش



وإذا كنتِ تحبين ارتداء الصيحات الحيوية، اختاري فساتين طويلة مطبّعة بالورود وواسعة لإخفاء البطن مع طبقات الكشكش البارزة من الجهة الأمامية على الخصر؛ لتتألّقي بأسلوب مشرق ومميّز.

Christian dior كريستيان ديور

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