اختاري الحذاء المناسب لعبايتكِ الرمضانية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - العبايات والقفاطين من أكثر الملابس شهرة واستخداماً في شهر رمضان المبارك، وقد برز منها خلال السنوات الأخيرة تصاميم رائعة عصرية وألوان مختلفة، تتناسب مع ذوق كل سيدة وفتاة لدعوات الإفطار أو السحور... ولكن حتى تكتمل الإطلالة الجمالية، لا بدّ من اختيار الأحذية المناسبة للعباية الرمضانية.

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العبايات الكاجوال والعبايات الفستان

Isabel marant إيزابيل ماران



إذا كانت عبايتك كاجوال، فالأحذية المسطحة أو المدببة هي الأنسب لكِ، خاصة أنها تتميز بالأشكال والألوان المختلفة، والتي تناسب جميع ألوان العبايات، لذا إذا كنتِ ممن يفضلن ارتداء العباية في رمضان؛ يجب ألا تخلو خزانتك منها.

الجدير بالذكر أنه ظهرت في الفترة الأخيرة عبايات جديدة مصمّمة على شكل عباية وفستان في آن واحد، وعادة ما تكون مصنوعة من القطن أو الليكرا وبألوان سادة دون نقوشات، لذا يفضل ارتداء الصنادل المسطّحة أو المفتوحة التي تكمل الشكل الجمالي للعباية.

Chanel شانيل



أما إذا كانت العباية طويلة ويتداخل فيها أكثر من لون، وتناسب دعوات الإفطار أو السحور، لا بدّ من ارتداء الكعب العالي معها، ويفضّل ارتداء أحذية بألوان فاتحة في حال كانت العباية داكنة. أما إذا كانت فاتحة، فمن المهم اختيار الحذاء ذي الكعب العالي الذي يحتوي على تفاصيل أكثر، مثل تداخل ألوان أو إكسسوارات...

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Gauchere غوشير



عادة ما تخلو العباية العملية من التفاصيل وتكون قصيرة نسبياً، وعادة ما يتم ارتداؤها في الفترة الصباحية، وإذا كانت هذه العباية هي المفضلة لدى السيدة، يجب ألا تتردّد في تنسيق الأحذية الرياضية معها، خاصة الأبيض الذي يعتبر الأكثر انتشاراً مع العبايات، وهنا نذكر أنه يمكنها ارتداء أحذية رياضية أكثر راحة كل يوم؛ لإطلالة غير رسمية، ولكن عندما تختار الأحذية للمناسبات الخاصة، فهي بحاجة إلى إعادة التفكير في أسلوب الحذاء؛ حتى يتناسب مع العباية.

Laura biagiotti لورا بياجيوتي



في حال كانت العباية تحتوي على تطريزات أو زخارف، فمن المهم البحث عن أحذية بسيطة مثل الألوان الأحادية أو الصنادل الصيفية، وعلى العكس إذا كانت بسيطة؛ فارتدي معها أحذية برّاقة مثل الأحذية الفضّية أو المطرّزة.

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Etro إترو



كاب ستايل وأربطة الكاحل

Giorgio armani جيورجيو ارماني



برزت عبايات الكاب ستايل بتصاميم منوّعة بدت ساحرة ببساطتها وأناقتها، فهي تقترن بثوب طويل بلون محايد، يمكنكِ أن تعتمدي معها حذاءً كلاسيكياً مع أربطة الكاحل، أو الحذاء المطرّز المدبّب والمتوفّر بألوان وأنماط مختلفة، وهو أمر لا بد منه في مجموعة الأحذية الخاصة بكل سيدة.

من قال إنه لا يمكن للسيدة ارتداء حذاء هنتر مع العباية، خاصة أن هذا النوع يظهر بشكل واضح مع إحساس الموضة؛ من خلال الجمع بين تصميم البوت الطويل مع عباية وغطاء للرأس، بالإضافة إلى حذاء ويدجز، حيث إنه من المؤكد أن هذا المزيج مع العباية هو مثالي لحفلات الإفطار أو السحور.

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Daniela gregis دانيللا غريغيس

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