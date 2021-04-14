مجوهرات رمضان 2021: أجمل موديلات أساور ذهب ولؤلؤ ناعمة لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - يُعد اللؤلؤ من الأحجار الراقية التي يحرص مُصممو المجوهرات على الاستعانة بها في تصميم قطع مجوهرات اللؤلؤ المختلفة؛ نظراً لما تُضفيه كرات اللؤلؤ من جمال وجاذبية ونعومة على أي قطعة مجوهرات تدخل في تصميمها.

وتختلف تصميمات المجوهرات المُرصَّعة باللؤلؤ، ولكن تُعد أساور الذهب التي يدخل اللؤلؤ في تصميمها من أرقى وأجمل تصميمات الأساور ومجوهرات رمضان على الإطلاق.

ولأن شهر رمضان يتطلب إطلالة راقية وناعمة في الوقت ذاته؛ تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، أجمل موديلات أساور ذهب ولؤلؤ ناعمة لهذا الصيف تليق بإطلالات رمضان 2021؛ كي تختاري من بينها التصميم الأجمل.

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مجوهرات رمضان 2021: أجمل موديلات أساور ذهب ولؤلؤ ناعمة لصيف 2021

سوار من الذهب واللؤلؤ من ديور «Dior»

سوار من الذهب واللؤلؤ من ديور «Dior»





قدمت ماركة ديور «Dior» العديد من التصاميم الراقية والفخمة للمجوهرات المُصممة من الذهب واللؤلؤ، أعجبنا من بينها هذا السوار، المُصمم من لآلئ راتنجية بيضاء، تفصل بينها كرات صغيرة مُصممة من المعدن المطلي الذهب الأصفر، مع سلسلة إغلاق تتدلى منها دائرة معدنية مطلية بالذهب، منقوشاً عليها اسم الماركة.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار الأنيق، مع إطلالة ناعمة بعباية اللون الأبيض أو الأوف وايت أو البيج الباستيل؛ ما يمنحكِ مظهراً راقياً وأنيقاً في خروجاتكِ الرمضانية.

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سوار من الذهب الأصفر واللؤلؤ من تيفاني أند كو «Tiffany & Co»

سوار من الذهب الأصفر واللؤلؤ من تيفاني أند كو «Tiffany & Co»

لإطلالة أكثر نعومة وبساطة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من ماركة تيفاني أند كو «Tiffany & Co». السوار من اللؤلؤ والذهب الأبيض، صُمِّم على شكل 5 لآلئ بيضاء مضيئة على طول سلسلة دقيقة، من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار الناعم مع إطلالة رمضانية أنيقة باللون الأبيض أو الأوف وايت أو البيج الباستيل، أو السيمون الباستيل.

سوار من اللؤلؤ والذهب الأصفر والألماس من كارتييه «Cartier»

سوار من اللؤلؤ والذهب الأصفر والألماس من كارتييه «Cartier»





لإطلالة أكثر بساطة، تناسب المرأة صاحبة الشخصية الهادئة التي تبحث عن النعومة في إطلالاتها، نرشح لكِ هذا التصميم الأنيق والهادئ من سوار «Amulette de Cartier» المُصمَّم من الذهب الأصفر وعرق اللؤلؤ من ماركة كارتييه «Cartier».

وجاء تصميم السوار على شكل سلسلة رفيعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، تتوسطها دائرة ذهبية داخلها عرق اللؤلؤ الأبيض، السوار مُرصَّع بماسة بقطع بريانت.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار الأنيق مع إطلالة ناعمة بعباءة رمضانية باللون الرمادي الباستيل، أو اللون البيج أو الأوف وايت.



سوار من اللؤلؤ والذهب الوردي من توماس سابو «Thomas Sabo»

سوار من اللؤلؤ والذهب الوردي من توماس سابو «Thomas Sabo»

لاقى الذهب الوردي رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة؛ ما جعل المصممين يبدعون في ابتكار قطع مجوهرات مميزة مُصممة من الذهب الوردي المُرصَّع بالألماس أو اللؤلؤ.

وإذا كنتِ تبحثين عن سوار من اللؤلؤ والذهب ليمنحكِ إطلالة فخمة وجذابة في رمضان؛ يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من توماس سابو «Thomas Sabo»، السوار مُصمَّم من اللؤلؤ بحبات كبيرة الحجم.

وجاء مركز السوار بتصميم فخم، على شكل لؤلؤ مُرصَّع بإطار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومُرصَّعاً بقطعة صغيرة من الألماس الأبيض.

ويُمكنكِ تنسيق هذا السوار الفخم مع إطلالة مسائية بعباءة أو قفطان باللون البيج أو الأوف وايت أو الأحمر بدرجاته، أو اللون السيمون أو البني بدرجاته.

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