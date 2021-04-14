أفكار لتنسيق البنطلون بنقشة الزهور للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - تناسب الأزياء المزينة بالزهور إطلالات الربيع بشكل كبير، ولأن المحجبات بحاجة لأكثر القطع احتشاماً لمواكبة خطوط الموضة، فسوف نلهمكن اليوم عدة أفكار لتنسيق البنطلون بنقشات الزهور بأسلوب محتشم مناسب للحجاب من وحي مدونات الموضة.



إطلالة ربيعة بالبنطلون المورد من روزي محمود

اطلالة ربيعة بالبنطلون المورد من روزي محمود -الصورة من حسابها على الانستغرام



للوك ربيعي مناسب للكثيرات من النساء، طبقت البلوغر المصرية، روزي محمود، هذه الصيحة بالتأنق ببلوزة بيضاء ناعمة مع معطف من الجينز الأزرق وبنطلون أزرق مصمم بطبعات الزهور الملونة، لزي بسيط وأنيق مناسب للفتيات المحجبات.

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روزان خليل بالبنطلون المورد لمظهر صباحي

روزان خليل بالبنطلون المورد لمظهر صباحي -الصورة من حسابها على الانستغرام





لجأت المدونة المصرية، روزان خليل، في إطلالة صباحية ناعمة إلى ارتداء بنطلون أبيض مورد بزهور اللون الفوشيا مع قميص أبيض وحجاب فوشيا، وأكملت اللوك باكسسوارات مختلفة بتصاميم ناعمة للمسة أنثوية مناسبة للكثيرات من الفتيات في الإطلالات اليومية المختلفة.

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أمل عبد الحميد بالبنطلون المورد

امل عبدالحميد بالبنطلون المورد -الصورة من حسابها على الانستغرام



في لوك ربيعي مناسب لذوات الجسم الممتلئ، أطلت مدونة الموضة المصرية، أمل عبد الحميد، بإطلالة مخفية لعيوب الجسم، اختارت بها بلوزة صفراء واسعة مع بنطلون أسود مزين بزهور ملونة وحجاب باللون البيج ناعم للوك يومي.

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مريم حسن ببنطلون الجينز المورد

مريم حسن ببنطلون الجينز المورد -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأن الجينز بمختلف تصاميمه من القطع التي لا تبطل موضتها أبداً وتبرز بعدة أفكار في كل موسم، فقد ارتدَتْ الإعلامية المصرية والبلوغر المختصة في الأزياء والموضة، مريم حسن، بنطلونَ الجينز الأزرق والمزين بزهور حمراء وصفراء ناعمة في الأسفل مع بلوزة صفراء واسعة مزينة بمطاطات واكسسوارات حيادية الألوان.

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سمر سليم بإطلالة عملية بالبنطلون المورد

سمر سليم باطلالة عملية بالبنطلون المورد -الصورة من حسابها على الانستغرام





لأن الكثيرات من الفتيات يفضلن الابتعاد عن المظهر التقليدي في إطلالاتهن العملية المختلفة، فسوف نلهمك اليوم إطلالة عملية ناعمة ظهرت بها المدونة المصرية، سمر سليم؛ حيث نسقت قميصاً أسود ناعماً مع بنطلون من الساتان الأسود مزين بورود ملونة بالبني والأصفر والأبيض، وأكملت الإطلالة بحجاب بقماشين مختلفين باللونين الأسود والأبيض، وزينت الإطلالة بحقيبة وحذاء باللون الأسود الناعم للمسة عملية بسيطة.

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