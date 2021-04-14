موديلات عبايات خليجية باللون الأزرق موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - يبدع مصممو أزياء العبايات في كل موسم بتقديم تصاميم مختلفة للعبايات لتناسب جميع الفتيات، وفي فصل الصيف القادم لعام 2021 تُعَدُّ العبايات الزرقاء من القطع الأكثر رواجاً، لذا نقدِّم لكُنَّ اليوم عدة موديلات للعبايات الزرقاء المستوحاة من النجمات العربيات، فاعتمدنها لأناقتكن.



شهد الزهراني بعبايات اللون الأزرق

شهد الزهراني بعباية فاتحة من اللون الازرق -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص الإعلامية السعودية ومدونة الموضة، شهد الزهراني، على اعتماد إطلالاتها بمواكبة خطوط الموضة في كل عام، لذا تألقت بعباية صيفية بدرجة الباستيل السماوي مع حجاب وحذاء بكعب بنفس اللون، وفي إطلالة أخرى تزينت بعباية باللون الأزرق الفيروزي مصممة بأسلوب منسدل وناعم مناسب لإطلالتك اليومية في فصل الصيف، وأكملت اللوك بـ حقيبة من الجلد الأبيض وحذاء بكعب أبيض مزين ببروش فضي ناعم.

تابعي المزيد: إطلالات رمضانية من لولو العسلاوي



عبايات صيفية باللون الأزرق من فاطمة حسام

عباية البشت الازرق من فاطمة حسام -الصورة من حسابها على الانستغرام



تلجأ مدونة الموضة السورية، فاطمة حسام، إلى اعتماد العبايات الملونة في إطلالاتها المختلفة اليومية، ولصيف 2021 اختارت عدة عبايات بدرجات اللون الأزرق، منها عباية البشت الأزرق المصممة بخطوط بيضاء نحيلة مع اكسسوارات باللونين السماوي الفاتح والأبيض، وفي لوك ثانٍ نسقت عباية بدرجة الأزرق النيلي مع حذاء بكعب فضي مزين بجليتر لامع مع خطوط جانبية سوداء، وفي لوك صيفي مميز اعتمدت العباية الزرقاء المصممة بأكمام ذات قماش بليسيه مع حقيبة سوداء بخطوط ناعمة من الجلد وحذاء بكعب فوشيا، وتجملت بعباية سماوية بدرجة الباستيل مع إطلالة كاجوال باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ناعم لأناقة بسيطة ويومية.

تابعي المزيد: عبايات رمضانية من مدونات الموضة المصريات



عبايات اللون الأزرق من ملاك آل داود

ملاك آل داوود بعباية صيفية زرقاء -الصورة من حسابها على الانستغرام



ملاك آل داود، مدونة سعودية وموديل تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالعبايات الخليجية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وقد أطلت بعباية زرقاء مصممة بأكمام منفوخة مزينة بمطاط في الأطراف مع خطوط بيضاء نحيلة في المنتصف وخطوط في الجزء العلوي، وظهرت بعباية مصممة بخطوط طولية بدرجات اللون الأزرق مع حجاب كحلي مزين بخطوط بيضاء لأناقة ناعمة تمنحك مظهراً أكثر نحالة، وارتدَتْ في لوك صيفي ناعم عباية البشت الزرقاء مصممة بقماش بليسيه مع خطوط فضية في أطراف الأكمام وفي منتصف الجزء العلوي لمظهر مريح وأنيق، وتأنقت في إطلالتها الرابعة بعباية بدرجة الأزرق الباستيل مزينة بخطوط نحيلة بنية، وأكملت مظهرها بحجاب بني ناعم.

تابعي المزيد: تصاميم عبايات سادة بسيطة لرمضان 2021