كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 07:47 مساءً - تبحث كل امرأة عن الإطلالة المثالية لها خلال المناسبات المسائية في شهر رمضان 2021، وهو ما يجعلها تهتم بملابسها ومجوهراتها أيضاً؛ حيث تعد خواتم الألماس من أهم تلك المجوهرات نظراً للرقي الذي تضفيه على يد المرأة.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» خواتم ألماس راقية، تليق بالإطلالات المسائية خلال رمضان 2021، لإطلالة فخمة وجذابة.

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خواتم ألماس راقية تليق بمناسبات رمضان 2021 المسائية

خاتم ألماس من شوميه Chaumet

خاتم ألماس من شوميه Chaumet

يُعد الألماس الأصفر من أكثر أنواع الألماس فخامةً وجاذبية؛ لذا قدمت ماركة شوميه Chaumet العديد من التصاميم الجذابة لخواتم ألماس راقية 2021، أعجبنا من بينها هذا التصميم الفخم، لخاتم كوكتيل Soir de Fête، المُصمم من الذهب الأبيض، المرصّع بحجر ألماس أصفر يزن 10. 28 قيراطاً، مع حبّات من الألماس بقطع بريانت، تزين حانبي الخاتم بشكل جذاب وفخم.

خاتم ألماس من كارتييه Cartier

خاتم ألماس من كارتييه Cartier

لتصميمٍ أكثرَ جاذبيةً وعصرية، يناسب المرأة التي تبحث عن الاختلاف والتميّز، قدمت ماركة كارتييه Cartier خاتم Panthère de Cartier، المُصمم على شكل رأس فهد، من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، والمرصّع بحجرين من الزمرد لتصميم عيون الفهد، كما جاءت الرأس مُرصعة و72 ألماسة قطع بريانت بوزن إجمالي 0. 68 قيراط.

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خاتم ألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

خاتم ألماس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

قدمت ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co العديد من التصاميم الجذابة لخواتم الألماس التي تناسب عروس 2021، أعجبنا منها هذا التصميم الفخم، لخاتم مُصممٍ من البلاتين ومُرصعٍ بقطع الألماس بتصميم دائري لامع؛ إضافة إلى أحجار الياقوت الدائرية الصغيرة؛ ليمنح صاحبته مظهراً فخماً وجذاباً، يخطف الأنظار في ليلة الزفاف.

خاتم ألماس من ديور Dior

خاتم ألماس من ديور Dior



لتصميم أكثر نعومةً يناسب العروس الرومانسية، تُمكنكِ الاستعانة بهذا الخاتم الراقي من ماركة ديور Dior، وهو خاتم فخم من مجموعة Victoire de Castellane، مُصممٌ من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، ومُرصعٌ بأحجار الألماس عيار 1. 65 قيراطاً، والتي جاءت على شكل خطوط متباينة ومتلاصقة بشكل جذاب وفخم؛ مما يمنح العروس إطلالة راقية في ليلة زفافها.

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