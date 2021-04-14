احذر تناول الكبدة دون هذا المشروب: مش هيكون ليها فايدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة الكبدة بكافة طُرق طهيها، من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثير، خاصة إنها واحدة من الأكلات السريعة، ذات المذاق المميز، فضلًا عن كونها غنية بعناصر الحديد اللازمة للجسم.

وعلى الرغم من سهولة تحضيرها، إلا أن البعض قد يقع في أخطاء عند تناولها، يجعلها بدون فائدة غذائية على الإطلاق.

ممنوع العيش بالردة

وحذر الدكتور محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الكبدة بالخبز الممزوج بالردة، مؤكدًا إن الردة تفسد عنصر الحديد، قائلًا: «كلوها بالفينو، أو خبز الشوفان، أو حتى بالشوكة لكن بلاش عيش بالردة لأنه هيفسد قيمتها الغذائية في عنصر الحديد».

احذر تناول الكبدة بدون هذا المشروب

وحذر استشاري التغذية العلاجية، من تناول الكبدة مع المشروبات الغازية، مشيرًا إلى ضرورة تناول مشروب لمساعدة الجسم في امتصاص الحديد الموجود بالكبدة: «لازم مشروب حمضي بعد الكبدة، لأنه بيساعد على امتصاص الحديد في الجسم».

وأوضح الدكتور محمد سراج لـ«هن»، تلك المشروبات، قائلًا: «يكون برتقال أو ليمون أو يوسفي، ومن غيره مش هتستفيد منها ولا من عناصرها الغذائية».

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

مقادير الكبدة الإسكندراني

كبدة «عصافيري»

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر حار

فلفل أخضر

خل

ثوم مفروم

زيت

عصير ليمون

كوب طحينة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

اخلطي الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل.

ضيفي الخليط على الكبدة ويتم رفعهم على النار.

تُقلب حتى تنضج الكبدة ثم تُقدم.

طريقة عمل الكبدة المشوية

مقادير الكبدة المشوية

كبدة شرائح

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلف

طريقة تحضير الكبدة المشوية

تبلي الكبدة بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل.

على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.