شكوك حول وفاة اليوتيوبر أم زياد: ظهرت في فيديو جديد وكسبت فلوس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من حالة الحزن التي خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، عقب إعلان وفاة اليوتيوبر أم زياد، الجمعة الماضية، إلا أن الأمر تحول لشكوك حول الوفاة، حيث ذهب البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يشكك في أمر الوفاة، خاصة عقب ظهور أسرتها مباشرة، بعدة مقاطع فيديو، وما فتح باب الشكوك.

عدم تصوير الجنازة، وظهور أفراد الأسرة يتبادلون الطعام والضحكات، وكذلك نشر المقاطع لجلب الأموال، كانت أسباب دفعت البعض للسؤال، هل بالفعل رحلت أم زياد عن عالمنا، أم أن الأمر مجرد مزحة ومقلب، أو حتى كذبة إبريل.

ويرصد «هن» عدة مشاهد أدت للشكوك حول الوفاة

أم زياد مثلت مشهد الموت من سنة

ربما تمثيل اليوتيوبر أم زياد للأمر منذ عام، جعل البعض يطلق سهام الشك، حيث جسدته من قبل في مقطع بعنوان «مقلب الموت في جوزي وأولادي متوقعتش ردة فعلهم.. انهيار من البكاء» وذلك في 9 أبريل 2020، ظهرت فيها برفقة زوجها وأبنائها قامت فكرته على موتها ورد فعل أسرتها، حيث بدأ الفيديو بظهورها وزجها يتناولان الطعام، ثم تظهر وكأنها تعرضت لإغماء مفاجيء، فيحاول الأب والأبناء الثلاثة إفاقتها، حتى تحدث لهم حالة انهيار، فتضحك بشكل مفاجئ.

الأسرة لم تصور العزاء أو الجنازة

على الرغم من ظهورهم بعد الوفاة على الفور، وتصوير العديد من المقاطع، إلا أن الأسرة لم تنشر صور من العزاء أو الجنازة، على الرغم من شهرتها، ما دفع البعض للشك.

عدم رد شقيق أم زياد لتوضيح الحقيقة

حاولت «هن» التواصل مع شقيق اليوتيوبر أم زياد، للسؤال عن الحقيقة، إلا إنه أغلق هاتفه، ولم يقم بالرد.

سعادة على وجه أفراد الأسرة في عدة مشاهد

انتقد العديد من المتابعين، مظهر أسرة أم زياد، وخاصة أشقائها، الذين ظهروا يبتسمون ويتبادلون الأطعمة التي أعدوها، كالولائم، ما زاد حيرة البعض.

حصد الأموال من خبر الوفاة

لم تنتظر الأسرة الكثير على خبر الوفاة، إلا وبدأوا تصوير المقاطع التي اعتمدت على تسليط خبر الموت، وبحسب موقع «سوشيال بليد»، فإن مقطع «لحظة تلقي خبر وفاة أم زياد»، الذي بث على قناة «يوميات حمدي ووفاء»، حقق بين 360 دولار إلى 5700 دولار، بما يعادل نحو من 4600 جنيه، وحتى 74 ألف جنيه تقريبا.

بينما مقطع «أول ظهور بعد وفاة أم زياد»، عبر قناتي «يوميات أم زياد» حقق بين 831 دولار، وحتى 13300، ما يعادل بين 13 ألف جنيه، وحتى 210 آلاف جنيه تقريبا، وتخطت إيرادت مجموع الأرباح للمقطعين ربع مليون جنيه.

كان آخر مقطع فيديو ظهرت فيه اليوتيوبر أم زياد بعنوان «اختاروا معانا بيتنا الجديد.. آخر فيديو قبل وفاة أم زياد»، والتي ظهرت فيه بصوتها فقط على غير العادة، كونه مقطع قديم، إلا أن عدم ظهورها أثار شك البعض بأنها حية ولم تمت، وقامت بتسجيله بصوتها، وحقق المقطع الأخير مشاهدات تراوحت بين 20 ألفا و 303 آلاف جنيه.

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