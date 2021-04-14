بدر خلف يرتدي الحجاب في رمضان: دعواتكم لي بالهداية (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأ الإعلامي الإماراتي الشهير، والمثير للجدل دومًا بدر خلف، متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بارتداءه للحجاب بسبب قدوم شهر رمضان الكريم.

وقرر الإعلامي، وضع صورة شخصية عبر حسابه الرسمي، مرتديا الحجاب.

ودوّن «خلف» في تغريدة له: «الكل يبارك لي اني تحجبت، مشكورين هذا كله من دعواتكم لي بالهداية، يارب باقي البنات يتعلمون مني ويتحجبون، الحجاب ستر ووقار وإيمان»، ثم عاد متسائلًا في تغريدة: «قرأتي قرآن يا كيكة؟».

بدر خلف المثير للجدل

وعادة ما يثير الإعلامي بدر خلف الجدل بسبب ظهوره بملابس الفتيات وشعورهن، فضلًا عن تقديمه محتوى خاص بالفتيات فقط للعناية بالبشرة والشعر والجسم وغيرها.

بدر خلف والتحول الجنسي

وكشف «خلف» من قبل عن نيته للتحول الجنسي، وظهوره بملابس السيدات، وهيئتهن من شعر ومكياج، إذ استعرض خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك» تغير جسده إلى أثنى، وخلال الفيديو، ظهر البلوجر الشهير بأزياء تشبه الأميرات، بفستان أزرق من الشيفون، معلقًا: «خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا».

من هو الإعلامي بدر خلف؟

- ولد في الإمارات العربية المتحدة.

- عمل في المجال الإعلامي من خلال شبكة قنوات «دبي تي في».

- ترك العمل الإعلامي واتجه إلى العمل «خبير تجميل».

- يتابعه ما يقارب الـ700 ألف شخص على صفحته بـ«فيسبوك».

- يقدم وصفات العناية بالبشرة للفتيات من خلال قناته الرسمية على يوتيوب، فضلا عن حسابه على «فيسبوك».

- أثار الجدل مؤخرا بظهوره بمظهر أنثوي، من خلال وضع المكياج «سموكي»، فضلا عن استعراض شعره متوسط الطول.

- «كيكة» هو الاسم الذي يطلقه الإعلامي الإماراتي، وأحد مشاهير سوشيال ميديا بدر خلف، على نفسه، في إشارة منه لبشرته التي يصفها بطبقات الكيك، خلال نقله للفتيات نصائح الحفاظ على البشرة والجلد والشعر.