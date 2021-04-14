لمرضى القلب.. أغذية يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

كل مرض مرتبط بنظام غذائي معين، وخاصة أمراض القلب، لذا يجب الحذر الشديد لمرضى القلب، ومتابعة ما يتناولونه، سواء من الدهون أو السكريات، أو غيرها من الأطعمة المليئة بالكوليسترول، لأنه في هذه الحالة سيكون الشخص أمام كارثة صحية.

وفي هذا الشأن يقدم الدكتور محمد شحاتة، أستاذ التغذية العلاجية، روشتة أغذية لمرضى القلب خلال شهر رمضان.

نصائح لمرضى القلب في رمضان

يجب الإفطار على البروتينات، مشوية أو مسلوق، بدون زيت تماما أو سمن، والابتعاد عن الطعام المحمر في الزيت، وذلك بتناول الأسماك، واللحوم والدجاج، بنفس طريقة الطهي.

وبالنسبة للسحور، يجب تناول فول، أو جبن، أو تونة، بدون زيت أيضا، ويمكن استخدام البهارات عوضا عن ذلك، ففي تلك الحالة يستفيد الجسم من الطعام، دون الإضرار به أو تناول كمية كبيرة من الكوليستيرول، أو الدهون، الضارة لصحة القلب.