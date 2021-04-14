«عاوزين نفرفش».. ظهور جديد لعائلة أم زياد بعد وفاتها: أول سحور من غيرها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر على خبر وفاتها سوى أيام قليلة، ولكن عائلة اليوتيوبر أم زياد، قررت العودة مُجددًا وبقوة بعدة مقاطع فيديو، حملت عناوين «بعد رحيل أم زياد»، حتى أصبح الرحيل هو تيمة المقاطع المصورة، التي قرروا عرضها بعد وفاتها على الفور.

مؤخرًا، قرر شقيقها صاحب قناة «يوميات حمدي ووفاء»، تصوير مقطع فيديو جديد، بعنوان «أول سحور.. انهيار من البكاء والحزن والفراق»، والذي جسد ظهور العائلة خلال استعداداتهم لسحور شهر رمضان الكريم، دون اليوتيوبر أم زياد.

وأظهر مقطع الفيديو في البداية حمدي ووفاء زوجته، وهم يتبادلان الحديث، والابتسامة على وجوههم، معلقين: «هنروح نتسحر معاهم عشان عاوزين نفرفش ونطلعهم من اللي هما فيه، ده أول سحور بعد وفاة أم زياد».

كما ظهرت عائلة الفقيدة، وعلى رأسها والدتها ووالدها وزوجها وأطفالها، وتحدثت والدتها في البداية باكية عن الرحيل، ثم قررت الهجوم على المتابعين والمشاهدين، الذين شككوا في الوفاة، بوصلة من الأدعية، على النحو التالي: «حسبي اللهم ونعم الوكيل، ربنا يحرق قلبكم».

وفاة أم زياد

ورحلت اليوتيوبر الشهيرة، الجمعة الماضية، وذلك إثر الاختناق بالبخار أثناء الاستحمام، والتي كانت استخدمت أسرتها ومواقفها الحياتية كمادة لمحتوى مقاطع الفيديو الذي تقدمه على قناتها عبر يوتيوب، والتي بدأتها منذ عام مضى، ولديها أكثر من نصف مليون متابع.

وعقب وفاة أم زياد بأيام قليلة، قرر شقيق الـ«يوتيوبر» أم زياد، تصوير مقطع فيديو بعنوان: «لحظة تلقي خبر وفاة أم زياد»، وأظهر المقطع حياة «حمدي» وأسرته بعد رحيل الفقيدة.

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