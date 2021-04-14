طريقة عمل الكنافة في البيت

تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي تتواجد بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل بطريقة اقتصادية، لمذاقها المميز والمختلف، بدلا من شرائها من محلات الحلوى.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق مختلفة لإعداد الكنافة في المنزل.

طريقة عمل الكنافة بالقشدة

مقادير الكنافة بالقشدة

1/2 كيلو كنافة

1/4 كوب سكر بودرة

1/4 كوب سمن قشدة للحشو

مكونات الشربات

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير ليمون

طريقة عمل الكنافة بالقشدة

- تُفرك الكنافة بالسكر البودرة والسمن في إناء عميق، ثم تدهن صينية الفرن بقليل من السمن ويُفرد نصف مقدار الكنافة مع الضغط عليها حتى تتماسك، ثم توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

- نضع النصف المتبقي من الكنافة في الفرن لعمل طبقة أخرى، ثم في طبق التقديم ضعي الطبقة الأولى وتسقى بالشربات ثم ضعي القشدة وعليها الطبقة الثانية من الكنافة وتسقى بالشربات وتقدم.

الكنافة بالكريمة

مقادير الكنافة بالكريمة

كنافة

زبدة سائلة

كريم شانتيه

سكر

ماء

ليمونة

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة

- تقطيع الكنافة جيدا.

- «دعك - فرك» الكنافة بالزبدة وتوضع في صينية وتسوى ثم تخرج من الفرن.

- تسقى بالعسل، وتقسم إلى قسمين وتجمل بالكريمة في الوسط وفوق الكنافة.

الكنافة بالمهلبية

مقادير الكنافة بالمهلبية

½ كيلو كنافة.

½ كوب سمنة ذائبة.

½ كيلو حليب.

½ كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

- ذوّبي النشا في الحليب البارد، ثم ضعي الخليط على نار متوسطة.

- أضيفي السكر، وقلبي باستمرار حتى يغلي الحليب ويغلظ، ثم أضيفي ماء الورد وقلبي، ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانبًا.

- في وعاء كبير، ضعي الكنافة والسمنة، وافركيهما جيدًا، ثم ادهني صينية فرن بالسمنة.

- وزعي نصف كمية الكنافة في قاع الصينية، ثم ضعي المهلبية، ثم وزعي باقي الكنافة، واضغطي عليها بيديكِ حتى تتساوى.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 30–40 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

- صبي الشربات فور خروجها من الفرن، ثم قدميها.