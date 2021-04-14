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طريقة عمل السوبيا في البيت

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

12:54 م | الأربعاء 14 أبريل 2021

السوبيا من مشروبات رمضان الأساسية على السفرة، يمكن كسر الصيام بها، ويمكنك تقديم السوبيا، مع التمر والكركديه، والعرق سوس.

المقادير

4 أكواب حليب.

7 ملاعق كبيرة سكر.

1\2 نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

1/2 نصف ملعقة كبيرة جوز هند.

طريقة عمل السوبيا في البيت

يوضع الحليب وجوز الهند في الخلاط الكهربائي.

يضاف السكر وتخفق المكونات جيدا.

يضاف فانيليا، أو بولة آيس كريم فانيليا للخليط.

توضع السوبيا في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يصبح باردا.

تصب السوبيا في الأأكواب، وتقدم باردة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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