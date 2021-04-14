مشهد اغتصاب سهر الصايغ في «الطاووس» يتصدر السوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمكنت الفنانة سهر الصايغ من لفت الأنظار إليها بقوة، خلال أول أيام شهر مضان، وذلك بعد تأديتها لمشهد الاغتصاب بمسلسل «الطاووس» بأداء تمثيلي مميز، جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية.

مشهد الاغتصاب أصبح حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ جرى تداول العديد من لقطات الفنانة سهر الصايغ، أثناء تأديتها له، وكذلك بقية مشاهدها خلال الحلقة.

تفاصيل مشهد الاغتصاب

وجاء مشهد اغتصاب أمنية «سهر الصايغ»، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «الطاووس»، بعد أن تم تخديرها على يد مجموعة من أبناء رجال أصحاب نفوذ، وذلك بعد خطف أحدهم لهاتفها الشخصي، خلال عملها داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الساحل الشمالي.

أحداث مسلسل «الطاووس»

في إطار درامي اجتماعي إنساني، تدور أحداث مسلسل «الطاووس»، وتبرز الأحداث مدى المعاناة التي يواجهها بعض أفراد الطبقة الفقيرة والتي تمثلها «أمنية» سهر الصايغ، حيث تعمل كعاملة نظافة في أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، للمساهمة في الإنفاق على والدها المريض وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، وكذلك توفير نفقات دراستها الجامعية.

إشادات الجمهور بأداء سهر الصايغ

وكانت سرعان ما لاقت الفنانة إشادات واسعة من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء من بينها، «سهر الصايغ ممثلة موهوبة وصادقة جدا»، «طول عمرها بتعمل عظمة ولا فشلت مرة في دور عملته»، «ممثلة جميلة وطبيعية أداءها راقي ومميز وكل أدوارها مختلفة ورائعة».

أبطال مسلسل «الطاووس»

نخبة كبيرة ولامعة من نجوم الفن تشارك في بطولة مسلسل «الطاووس»، من بينهم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، ومن تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.