طريقة عمل شربات الكنافة والقطايف في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشربات سواء للكنافة أو القطايف هو ما يعطيها التحلية المناسبة، ويضبط القوام، وهناك بعض «التكات» التي يجب مراعاتها عند عمل شربات الحلويات، ويقدم لك «هن»، طريقة عمل شربات الكنافة والقطايف.

طريقة عمل شربات الكنافة

المقادير

كوب ونصف من السكر الأبيض.

2 كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة شربات الكنافة

يوضع السكر في وعاء عميق مع الماء ويترك بدون تحريك أو تقليب.

يرفع خليط السكر مع الماء على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

بمجرد أن يغلي الماء ينقل على نار هادئة.

يضاف عصير نصف ليمونة.

يترك الشربات على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يصبح قوامه سميكا.

يترك الشربات حتى يبرد تماماً ثم نسقي بها صينية الكنافة وهي ساخنة على الفور.

طريقة عمل شربات القطايف

المقادير

2 كوب من السكر.

كوبٌ من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة شربات القطايف

يوضع كوب الماء في قدر واسع، ويضاف كوبين من السكر إلى الماء ويقلب جيدا حتى يذوب قليلاً.

تعصر ثمرة الليمون إلى المزيج الماء والسكر.

يوضع الوعاء على نارٍ متوسّطةٍ مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام سميك.