القاهرة - سمر حسين - تعد القطايف واحدة من المعجنات الشهية التي يتم الحرص على إعدادها خلال أيام شهر رمضان الفضيل، وبشكل خاص إذا تم استخدامها في عمل الحلو أو الحادق من خلال الحشو، حيث تفضل بعض السيدات إعداد عجينة القطايف في المنزل بدلًا من شرائها لضمان جودتها.

طريقة عمل القطايف في البيت

وخلال هذا التقرير، نقدم لكِ طريقة عمل الكنافة في البيت، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج حلو وحادق، على «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل القطايف في البيت

1 وربع كوب ماء حسب الاحتياج

ملعقة خميرة

كوب دقيق

ربع كوب سميد

ملعقة بكينج بودر

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا غامقة سائلة

زيت

الحشو

بولة وسط قشطة

بولة بندق مكسر

بولة وسط سكر

قرفة

كوب فستق مجروش

شربات ثقيل

طريقة تحضير القطايف في البيت

يخلط الماء مع الخميرة والسكر والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر والسميد.

تغطى وتترك لتتخمر ثم توضع بالمغرفة في طاسة ساخنة على النار.

تحشى بالبندق مع القرفة والعسل او السكر والفستق حسب الرغبة.

تحمر في الزيت ثم تسقى بالشربات وتقدم.

طريقة عمل القطايف بالنوتيلا

مقادير عمل القطايف بالنوتيلا

شرائح قطايف

4 ملاعق كبيرة شيكولاتة نوتيلا

مكسرات حسب الرغبة

طريقة تحضير القطايف بالنوتيلا

شكّلي القطايف على شكل أقماع بحيث تكون مفتوحة من جهة ومن الجهة الأخرى مغلقة.

بإمكانك وذلك حسب الرغبة، أن تقومي بقلي القطايف بالزيت قبل القيام بحشوها بشيكولاتة النوتيلا أو تركها على حالها بشكلها النيء.

ثم قومي بحشو القطايف بشيكولاتة النوتيلا وتزيينها بالمكسرات حسب الرغبة، ويفضل أن توضع في الثلاجة قبل تقديمها.

طريقة عمل القطايف بالقشطة

مقادير عمل القطايف بالقشطة

2 كوب حليب

1 كوب كريمة سائلة

4 ملاعق كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير القطايف بالقشطة

نخلط النشا على اللبن ثم نضعهما في إناء على النار ونضيف السكر والفانيليا أو ماء الزهر ونقلب حتى الحصول على خليط سميك ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

نأخذ القطايف ونغلقها من أسفل ثم نحشيها من أعلى بالقشدة أو نحشي كل وحدات القطايف بالقشدة ونغلق أطرافها.

طريقة عمل القطايف بالجبنة

مقادير عمل القطايف بالجبنة

كوب من جبنة الحلوم

8 شرائح قطايف

4 ملاعق من الزبدة

ماء ورد

رشة سكر

طريقة تحضير القطايف بالجبنة

نقوم بتفتييت الجبنة في وعاء ونضيف عليها رشة من ماء الورد وملعقة من السكر.

نقوم بحشو حبات القطايف بالجبنة ونقلها جيداً.

نكرر عملية الحشو على جميع الحبات.

ندهن قاع طبق الفرن بالقليل من الزبدة.

نصف حبات القطايف داخل طبق الفرن ونقوم بدهن حبات القطايف بالزبدة من الأعلى بريشة دهن الطعام.

ندخلها للفرن لمدة 15 دقيقة.

وعند التسوية، نشرّب حبات القطايف بالقطر ونصفها بطبق التقديم ونزينها بالمكسرات أو بالفستق الحلبي.

طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة

مقادير عمل القطايف بالشيكولاتة

2 كوب سكر

1/4 كوب عسل

1 كوب ماء

1 عود قرفة

2 حبة هال حبة

قشر نصف برتقال

12 حبة قطايف

12 لوحا من الشيكولاتة الداكنة الناعمة (مقطعة)

1 كوب كريمة الخفق

زيت للقلي

طريقة تحضير القطايف بالشيكولاتة

يوضع السكر والعسل والماء والقرفة والهال وقشر البرتقال في قدر ويغلى الخليط، ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق، وبعدها يترك ليبرد.

غلي الحليب.

يصب الحليب على الشيكولاتة ويترك إلى أن تذوب.

يترك الخليط ليبرد، ثم يوضع في الثلاجة ليجمد.

يشكل الجاناش على أشكال بيضاوية وتوضع كل قطعة في منتصف كل حبة قطايف.

تطوى القطايف وتغلق الجوانب بالضغط عليها بالأصابع، ثم توضع في المجمد.

تقلى القطايف في زيت غزير، ثم تغمس في القطر وتقدم.