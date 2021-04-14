الامارات | دعوى على نحّات فرنسي استلهم شخصية "تان تان" في تماثيله

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى على نحّات فرنسي استلهم شخصية "تان تان" في تماثيله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى محامية الفنان التشكيلي الفرنسي بيبون أمام محكمة مرسيليا (جنوب فرنسا) إلى زرع الشك في كون الفنان البلجيكي إيرجيه المبتكر الفعلي لشخصية روايات "تان تان" المصوّرة الشهيرة، في إطار الدعوى المرفوعة على موكلها بتهمة بتهمة "التقليد" من شركة "مولانسار" التي تدير أعمال المصمم البلجيكي.

وتتهم أرملة إيرجيه ووريثه الشرعية فاني فلامينك وشركة "مولانسار" النحات بيبون بتنفيذ نحو 90 تمثالاً نصفياً لشخصية "تان تان" بمادة الراتنج. وتطالب الشركة الفنان بنحو 200 ألف يورو كتعويضات عطل وضرر، وتقاضي كذلك المعرض الباريسي الذي عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 30 سنتيمترا و2,10 مترا. وانتقد بيبون موقف الشركة القاسي، علماً أنه يصنع أيضاً تماثيل لشخصيات أخرى مرتبطة بالطفولة كسنوبي وميكي و"بابا سنفور".

وقال الفنان إن الفنانين "يستلهم بعضهم من بعض، فلا أحد يقول مثلاً إن بيكاسو انتحل الفن الأفريقي" . واشارت المحامية إلى أن الرسام الفرنسي بنجامان رابييه كان قد نشر في ألبوم عام 1898 قصص "تان تان لوتان"، وهو شخصية تشبه "تان تان" اسماً وشكلاً، إذ يرتدي سروال الغولف وفي شعره نفخة. وأضافت أن "المطالبة بحقوق التأليف والنشر لشخصية ما، تسلتزم أن يكون العمل أصلياً حتى تتم حمايته" .

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