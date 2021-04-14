الامارات | بداية مبكرة للأزمات الفنية في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بداية مبكرة للأزمات الفنية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ اليوم الأولى لشهر رمضان المُبارك، بدأت المشاكل الفنية تطفو على السطح وتتصدر مشهد السباق الفني. وأولى أزمات هذا العام والتي ظهرت باكرا كانت من نصيب مسلسل "كله بالحب" الذي تشارك في بطولته الفنانة زينة، وذلك بعد أن أعلن فنانان مشاركان في العمل عن انسحابهما، وهما الفنان أحمد السعدني، والفنان مصطفى درويش.

وكتب السعدني،على فيسبوك: "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية في مصر) ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكا بكافة حقوقي المادية.. وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

ولم تمضي ساعات حتى كتب الفنان مصطفى درويش عبر صفحته: "أعلن انسحابي من مسلسل "كله بالحب"، ورفع قضية على الشركة المنتجة؛ لإخلالها بشروط التعاقد".

مسلسل "وكل ما نفترق" لم يسلم من المشكلات بين أبطاله، فقد تتفاقم الجدل بين بطلة العمل الفنانة ريهام حجاج، والفنانة آيتن عامر، التي ألمحت إلى تفكيرها في "الانسحاب" أيضا، عبر تدوينة قالت فيها تعليقا على انسحاب السعدني من مسلسله: "خذوني معكم والنبي.. موسم الانسحابات". و كتبت حجاج عبر صفحتها على فيسبوك: "عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أمام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل".

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