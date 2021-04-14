الامارات | ما أفضل مكان لتخزين الأدوية في المنزل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل مكان لتخزين الأدوية في المنزل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية أن الأماكن ذات البيئة الحارة والرطبة كالحمام لا تصلح لتخزين الأدوية؛ نظراً لأن الأدوية قد تتعرض للتلف.

وأضافت الغرفة أنه من الأفضل تخزين الأدوية في الأماكن ذات درجة الحرارة الثابتة؛ مثل غرفة النوم والردهة.

وبشكل عام ينبغي تخزين الأدوية في مكان جاف وبارد مع مراعاة ألا تكون معرضة لأشعة الشمس.

وفي حال وجود أطفال في المنزل، فينبغي حفظ الأدوية في صناديق مغلقة وبعيداً عن متناول أيديهم.



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