لماذا تزداد الآثار الجانبية سوءًا بعد تناول الجرعة الثانية للقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقى الملايين في جميع أنحاء العالم لقاح COVID-19 في الوقت الحالي وتعرضوا لآثار جانبية أيضًا. في حين أن العديد من الذين تلقوا اللقاح الخاص بهم أبلغوا عن شعورهم بالمرض قليلاً من الجرعة الأولى، يمكن أيضًا توقع أعراض معينة بعد الجرعة الثانية، ومع ذلك، يمكن أن تكون الآثار الجانبية بعد التطعيم بعد الجرعة الثانية شديدة بعض الشيء.

ولكن لماذا يحدث ذلك؟ إذا كانت نفس الجرعة التي يتم حقنها في ذراعك، فما الذي يجعلك تشعر بالسوء بعد الجرعة الثانية؟ هل هذا طبيعي؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia. الآثار الجانبية بعد التطعيم: ماذا نعرف حتى الآن من المعتاد تجربة بعض الآثار الجانبية بعد أخذ اللقاح، من دراسات اللقاح، سمع الجميع عن بعض ردود الفعل التي يمكن توقعها بعد أخذ الجرعة، يمكن الشعور بالإرهاق وآلام العضلات والوجع والحمى والطفح الجلدي بشكل شائع، عادة ما تُعتبر هذه علامات نموذجية على أن اللقاح قد تسبب في استجابة مناعية كما هو مطلوب، كل هذا طبيعي.

ومع ذلك، فإن ما ينسى الكثير منا مراعاته هو أن الجدول الزمني لبداية هذه الآثار الجانبية، قد يختلف أيضًا بناءً على الجرعة، للسبب نفسه، يروي الكثير من الأشخاص أنهم عانوا من آثار جانبية "أكثر اعتدالًا" في الجرعة الأولى ويشهدون على الشعور بالمرض أو الإنفلونزا عند تلقيح الحقنة التالية. لماذا تكون الآثار الجانبية أكثر شدة مع الجرعة الثانية؟ هل يجب أن تكون قلقا؟ معظم اللقاحات المستخدمة في جميع أنحاء العالم هي أنظمة من جرعتين، في حين أن الأولى تعلم جسمك كيفية التعامل مع الفيروس، فإن الجرعة الثانية، التي تعمل على تقوية الحماية، تساعد جسمك على منعه تمامًا، مما يعني أن جهاز المناعة يميل إلى أن يكون أكثر قوة عند إعطاء الجرعة الثانية.

بعبارات أبسط، عندما تحصل على الجرعة الثانية، يكون لدى الجسم بعض الأجسام المضادة، الآن، عندما يتم تتبع الفيروس مرة أخر ، تتعرف عليه الخلايا، وتطلق تفاعلات التهابية أقوى تظهر في شكل أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا أو آثار جانبية. قد تكون الآثار الجانبية علامة على فعالية اللقاح قد يحصل الكثير ممن لا يعانون من آثار جانبية من الجرعة الأولى على البعض في الجرعة الثانية، لكنها عادة ما تكون أقوى وأكثر انتشارًا، ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون سببًا للقلق، ليست ردود الفعل المناعية طبيعية فحسب، بل أثبتت الدراسات السريرية أيضًا تأثيرات أقوى بعد الجرعة الثانية، قد تعني الآثار الجانبية الأقوى أيضًا أن الخلايا تفرز المزيد من الأجسام المضادة لحمايتك، وهذا خبر سار. ما هي الآثار الجانبية التي قد تواجهها يمكن أن يكون الألم في موقع الحقن، والتقرح، والتصلب، والحمى الخفيفة من الأعراض المتوقعة بعد الجرعة الأولى من اللقاح، كما أنها عادة ما تكون أولى علامات الالتهاب. ومع ذلك، مع الحقنة الثانية، يمكن تجربة آثار جانبية أكثر شدة، قد يصيبك التعب، العديد من الذين تناولوا الجرعة الثانية من اللقاح يشهدون أيضًا على شعورهم بالإرهاق والرغبة في أخذ إجازة لمدة يومين. أبلغ قليلون أيضًا عن الشعور بالغثيان أو القيء، من المرجح أن يحدث الصداع والقشعريرة أيضًا. وتجدر الإشارة إلى أن ردود الفعل التحسسية والتأق يمكن أن تصيب الشخص في أي وقت بعد الجرعة، الأولى أو الثانية، والتي يجب على الناس الحذر منها. من أكثر عرضة للإصابة بالآثار الجانبية؟ مما لوحظ حتى الآن ، من المرجح أن يتعرض الشباب لآثار جانبية مع لقاح كوفيد. يمكن أن يؤكد التاريخ الطبي ونوع اللقاح الذي تحصل عليه والمناعة الموجودة أيضًا الآثار الجانبية التي يمكنك مواجهتها، وبالمثل، فقد لوحظ أيضًا أن النساء يمكن أن يعانين من أعراض أشد من الرجال بعد التطعيم. ما المدة التي تستمر فيها الآثار الجانبية؟ تشير دراسات الحالة إلى أن الآثار الجانبية يمكن أن تظهر يومًا أو يومين بعد تلقي اللقاح وتختفي من تلقاء نفسها. في أغلب الأحيان، تختفي الأعراض من تلقاء نفسها أو تتطلب رعاية. ماذا لو لم تصاب بأعراض جانبية؟ أصبحت الآثار الجانبية مع اللقاح موضوعًا شائعًا للمناقشة، ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن يسجل الجميع ردود الفعل تجاه اللقاح، كما أن ذلك لا يعني أن اللقاح لا يعمل. تتفاعل أجهزة المناعة المختلفة بشكل مختلف مع اللقاحات، وبالتالي، لا ينبغي أن تكون الآثار الجانبية هي الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه.