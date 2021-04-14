10 نصائح مكياج يجب معرفتها لصورة سيلفي مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - انتشر في الآونة الأخيرة الصور السيلفي، التي تنال إعجاب الكثير، بينما البعض الآخر أصبحت صور السيلفي تمثل له غضباً كبيراً، وبغض النظر عن أي شيء، يرغب كل شخص في الظهور بمظهر مثالي في صور السيلفي التي تم النقر عليها. وإذا كنتِ تستخدمين الكاميرا الأمامية لهاتفك، فيجب أن تعلمي أنه من الصعب جداً الحصول على صورة شخصية جميلة، تم تصميم الكاميرات الأمامية للتركيز على كل تفاصيل وجهك مما يجعل النقر فوق صورة السيلفي مهمة صعبة، لذا، لمساعدتك، تحدثت خبيرة التجميل بسمة إبراهيم عن بعض نصائح المكياج للحصول على صورة شخصية مثالية.

1. استخدام البرايمر

مكياج

Primer هو منتج تجميل يمكنه بسهولة إخفاء العيوب الموجودة على وجهك، والتي يمكن أن تظهر في صور السيلفي، ويُنصح بوضع كريم الأساس بعد استخدام البرايمر للحصول على لمسة نهائية ناعمة وسلسة.

2. تجنبي الواقي من الشمس

تجنبي وضع واقي الشمس

يمكن أن يفسد استخدام الواقي الشمسي مظهر السيلفي الخاص بك، رغم أن استخدام واقي الشمس SPF جيد، إلا أنه يجب تجنب النوع الذي يحتوي على أكسيد الزنك وأكسيد التيتانيوم.

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3. استخدامي الكونسيلر

يعد استخدام خافي العيوب أمراً ضرورياً خاصة عندما يكون لديك هالات سوداء تحت عينيك، تُبالغ الكاميرات عموماً في البقع الداكنة من جلدك، لذلك، تأكدي من مزج الكونسيلر بشكل صحيح للحصول على مظهر نهائي مثالي حول عينيك.

4. مكياج غير لامع

للحصول على صور شخصية مثالية



يُنصح بتجنب استخدام المكياج اللامع؛ لأنه يمكن أن يعكس الضوء إلى عدسات الكاميرا مما يجعل ملامح وجهك تبدو أكبر، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللمعان على وجهك يجعل وجهك يبدو دهنياً. لذلك، للحصول على صور شخصية مثالية، التزمي بالمكياج غير اللامع.

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5. تجنبي ألوان الباستيل

يُنصح بتجنب استخدام ألوان الباستيل خاصة عند النقر فوق صور سيلفي، تبدو ألوان الباستيل باهتة في الصور، لذلك إذا كنتِ تريدين أن تتألق عيناك في الصور، فاستخدمي الألوان الجريئة والداكنة لمكياج العيون.

6. افحصي المكياج في الضوء الطبيعي

فحص مظهرك تحت الضوء الطبيعي

هناك احتمالية أن البرق الداخلي قد يعطي انطباعاً خاطئاً عن مكياجك. لذلك، لكي تكوني أكثر ثقة بشأن مظهرك، تأكدي من فحص مظهرك تحت الضوء الطبيعي. يمكن أن يؤدي وضع المكياج تحت الأضواء الاصطناعية في بعض الأحيان إلى الإفراط في المكياج.

7. استخدمي بودرة الوجه الصفراء

صور سيلفي

يمكن أن يعكس استخدام البودرة اللامعة الضوء على وجهك لذلك، يُنصح باستخدام مسحوق أصفر اللون إذا كنت تخططين لالتقاط صور سيلفي.

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8. عززي عينيك

عززي عينيك

حاولي دائماً أن تجعلي عينيك نقطة التركيز في صورك الشخصية. تجعيد رموشك ووضع طبقة لطيفة من الماسكرا فكرة رائعة لتعزيز جمال عينيك. يمكنك جعل عينيك تبرزان من خلال وضع ظلال العيون اللامعة تحت عظم الحاجب وزاوية العينين.

9. أضفي تعريفاً إلى وجهك باستخدام البرونزر والهايلايتر

الأفضل لصور السيلفي

يمكن للكاميرات في بعض الأحيان أن تجعلك تبدي باهتة في الصور؛ لذا تأكدي من وضع البرونزر وهايلايتر وأحمر الخدود لتحسين ملامح وجهك، المكياج الطبيعي هو الأفضل لصور السيلفي، لذا حاولي الحفاظ على ضوء البرونزر وأحمر الخدود.

10. الاستعراض مهم أيضاً



يمكن أن يؤثر شكل حواجبك أيضاً على جودة صورتك؛ لذا تأكدي من تهذيب الحواجب جيداً باستخدام قلم الحواجب ،لذلك، كانت هذه بعض نصائح المكياج لصورة سيلفي مثالية. ضعيها في اعتبارك وانقري فوق صورة شخصية مثالية

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