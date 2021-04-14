برنامج سكر بنات: خلطة وطرق لتنحيف الذقن المزدوجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطة سهلة جداً من مطبخك لتنحيف منطقة اللغلوغ، مع تمارين بسيطة يمكنك تطبيقها في المنزل للحصول على نتيجة واضحة.

خلطة تنحيف اللغلوغ أو الذقن المزدوج

خلطة تنحيف اللغلوغ أو الذقن المزدوج

أنت بحاجة إلى:

ظرف شاي محلول وزنجبيل طازج وورق نايلون شفاف .

قطعي الزنجبيل وبواسطة البلاندر نعميه جيداً وأضيفي فوقة محلول الشاي.

اخلطي المزيج جيداً، ضعيه على منطقة اللغلوغ ولفيه بورق النايلون مدة ساعة.

يمكنك استعمال هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

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تمارين تنحيف الذقن المزدوجة

تمارين تنحيف الذقن

كلنا نعاني من هذه المشكلة وزادت مع مكوثنا في المنزل وزيادة الوزن.

لهذا يمكنك استعمال ملاعق الطعام وتدليك منطقة الذقن من الأسفل إلى الأعلى.

يمكنك أيضاً استعمال طابة صغيرة من خلال وضعها تحت الفك والضغط عليها بعنقك.

الطريقة الثالثة يمكنم استعمال مشد ولفه من اللغلوغ باتجاه الرأس.

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مكياج يخفي الذقن المزدوجة

مكياج لتنحيف الذقن

كل ما عليك فعله هو وضع اللون الداكن من علبة الكونتورينغ على المكان المراد تنحيفه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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