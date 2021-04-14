أفضل سيروم للشعر المجعد والمتطاير بتكلفة ميسورة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - يتوافر الكثير من أنواع سيروم الشعر في الأسواق، وهي مصمَّمة بشكل خاص للشعر الجاف والمتطاير، كونه المشكلة الأكثر شيوعاً بين النساء. وإذا كنت تعتقدين أن مستحضرات العناية بالشعر الباهظة الثمن هي وحدها التي توفر لك نتائج مضمونة، فقد تكونين مخطئة. لذلك، إذا كنت تبحثين عن حل للشعر الجاف والهايش والمتطاير، نرصد لك في هذا المقال أفضل سيروم للشعر بتكلفة ميسورة، تناسب جميع الميزانيات، وبنتائج ستذهلك.





L'Oreal Professionnel X-Tenso Care Serum

L'Oreal Professionnel X-Tenso Care Serum



صُمم سيروم الشعر هذا لمكافحة الشعر الجاف والمتطاير، وهو مثالي لتغذية الشعر بمساعدة علاج البرو كيراتين، وقد تم تطويره لتوفير حيوية ولمعان طويل الأمد للشعر الجاف. كما أنه لا يجعل شعرك دهنياً على الإطلاقاً، فضلاً عن أن كلفته ميسورة جداً.

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SP Luxe Oil Reconstructive Elixir For Keratin Protection

SP Luxe Oil Reconstructive Elixir For Keratin Protection



يعد سيروم الشعر هذا مثالياً لحماية الشعر من أضرار الجذور الحرة، كما أنه يعمل على تنعيم الشعر وتعزيز لمعانه، وهذا أمر تحتاجه جميع صاحبات الشعر المجعد والجاف والمتطاير. وهكذا، بكلفة بسيطة تحولين شعرك الجاف الى شعر حيوي ولامع وناعم وذي مظهر أنيق جداً.

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TIGI Bed Head Control Freak Frizz Control And Straightening Serum

TIGI Bed Head Control Freak Frizz Control And Straightening Serum



هذا السيروم هو مزيج فريد من زيوت الأرغان والجوجوبا واللوز، التي تمتلك قدرة مذهلة على تنعيم الشعر الجاف والهايش والمتقصف. وتركيبته الخاصة مع حماية الكيراتين الكاملة، تحول الشعر التالف والجاف والهش الى شعر لامع وناعم كالحرير، مما يسهل عليك تصفيفه بالطريقة التي تريدينها.

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Wella Professional Luminous Oil Reflections Smoothing Oil

Wella Professional Luminous Oil Reflections Smoothing Oil



إنه سيروم مضاد للتجعد والشعر الجاف والمتطاير، من دون دهون وخفيف جداً، فهو يعمل على ترطيب الشعر في الأعماق ليجعله ناعماً كالحرير. وهو أحد أفضل الخيارات لصاحبات الشعر المجعد بشكل طبيعي، اللواتي يرغبن في شعر لامع وأكثر نعومة ولمعاناً.

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Garnier Fructis Sleek & Shine Anti-Frizz Serum

Garnier Fructis Sleek & Shine Anti-Frizz Serum



يحتوي هذا السيروم على مزيج من السيليكون الذي يغلف الشعر ويحميه من العوامل القاسية مثل الرطوبة العالية التي تسبب تطاير الشعر. كما أنه يعمل على تنعيم الشعر الجاف والمجعد ومنحه اللمعان والحيوية.

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