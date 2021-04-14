أسباب الصداع أثناء الصيام

القاهرة - سمر حسين - يمكن للصيام أن يسبب بعض الآثار الجانبية، بما في ذلك الصداع، وهناك بعض طرق لمنع الصداع بمجرد معرفة السبب، كما أن هناك عدد من الأسباب وراء حدوث الصداع أثناء الصيام، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع «فيري ويل هيث».

انخفاض السكر في الدم

وأحد أكثر أسباب الصداع الناجم عن الصيام شيوعًا، هو انخفاض نسبة السكر في الدم، نتيجة تناول سعرات حرارية أقل.

بحسب ليزا باول، أخصائية التغذية المسجّلة في كانيون رانش في توكسون، أريزونا: «تعد التقلبات في نسبة السكر في الدم سببًا شائعًا للصداع، وكذلك التحولات في هرمونات التكيف مع الإجهاد مثل الكورتيزول، ويجب حل هذه المشكلات بينما يتكيف الجسم مع السعرات الحرارية المنخفضة».

وللحد من الصداع بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، «يجب تناول المزيد من السعرات الحرارية من الدهون خلال فترات عدم الصيام»، لأن ذلك يساعد على أن يصبح الجسم أقل اعتمادًا على السكر للحصول على الطاقة، ما يجعلك أقل عرضة للإصابة بانخفاض حاد في نسبة السكر في الدم عند بدء الصيام.

الجفاف يسبب الصداع أثناء الصيام

مشكلة الجفاف، والتي لا تسبب فقط الصداع أثناء الصيام، ولكن أيضًا تبطئ الهضم، مما يؤدي إلى مزيد من الانتفاخ، فمن المهم الحفاظ على كمية كافية من الماء، خاصة عند الصيام، من خلال شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة الإفطار.

نقص الكافيين يسبب الصداع أثناء الصيام

كما تم ربط انسحاب الكافيين أيضًا بصداع الصيام، حيث يحدث الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين عمومًا بعد 18 ساعة من آخر تناول للكافيين، بالإضافة إلى ذلك، فإن صداع انسحاب الكافيين له سمات مشابهة لصداع التوتر.

ولا يزال الناس يعانون من صداع الصيام حتى عندما لا يستهلكون الكافيين، ما يخالف انسحاب الكافيين باعتباره السبب الرئيسي للصداع الصائم.