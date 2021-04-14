رشا سامي العدل عن أزمات «كل ما نفترق»: اختلاق مشكلات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت مشكلات مسلسل كل ما نفترق الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، ما علقت عليه رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، بأنه «اختلاق أزمات ومشاكل».

وتكشف رشا العدل، خلال حديثها لـ«هن»، كواليس خلافات المسلسل قائلة، إن «مش طبيعي حد يهاجم حد بالمنظر ده، متربناش على إن حد يتدخل في شغل حد، وأيتن بنت بلد وجدعة ومتواضعة وعمرها ما اتدخلت في شغل غيرها، وشاربة المهنة ومتمرمغة فيها من 14 سنة، مش محتاجة تفرض نفسها على شخص أو تطلب زيادة مساحة دور».