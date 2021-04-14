معلومات عن ابنة سامي العدل: والدتها فنانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على خلفية أزمة مسلسل كل ما نفترق، يرصد موقع هن معلومات عن رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل.

معلومات عن ابنة سامي العدل

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن رشا سامي العدل.

- وُلدت داخل عائلة فنية فوالدها الفنان الراحل سامي العدل، ووالدتها الفنانة نادية شكري بطلة مسرحية «العيال كبرت».

- شغفت التمثيل منذ طفولتها، وشاركت في مسرحيتين هما «الأمير الصغير»، و«السيرك».

- ومن ثم شاركت في فيلم «دنيا الله» مع الفنان نور الشريف والفنانة معالي زايد، وإخراج الراحل حسن الإمام.

- شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية من بينها، «شباب على الهواء»، و«الصيف الماضي».