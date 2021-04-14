بعد الإفطار.. تمارين رياضية تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، نحتاج إلى حرق الدهون الزائدة في الجسم، للحفاظ على لياقته وإعادة نشاطه، لذلك تقدم شيماء رجب، مدربة لياقة بدنية، لـ«هُن» مجموعة من التمارين المفيدة للجسم.

والتمارين الرياضية لا تساعدك فقط على تقليل الوزن، إذ تم ربطها بالعديد من الفوائد الأخرى، والتي تتضمن تحسين الحالة المزاجية، وتقوية العظام، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

نصائح غذائية في رمضان تساعد على خسارة الوزن

ومن أبرز النصائح للمساهمة في خسارة الوزن:

- الامتناع عن تناول كميات كبيرة من الطعام تفوق قدرة واحتياج الجسم.

- ضبط كمية البروتين في الوجبات.

- تجنب العصائر ممتلئة السكريات والأفضل تعويضها بالمياه.

- تجنب المقليات.

- زيادة تناول الأطعمة المليئة بالألياف.

- تناول الطعام بهدوء لتجنب عسر الهضم.

- شرب كميات كبيرة من الماء لا تقل عن 2 لتر بين الإفطار والسحور.

تمارين رياضية لخسارة الوزن

وتقدم شيماء رجب مجموعة من التمارين الرياضية لخسارة الوزن، يمارس كل تمرين 15 مرة مع تكراره 3 أو 4 مجموعات، من خلال الفيديو التالي: