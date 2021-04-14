18 نصيحة لمرضى الضغط لتجنب أعراض الصيام في رمضان أبرزها تأخير السحور

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر «الضغط» واحدًا من الأمراض الشائعة المزمنة، والمعروف باسم القاتل الصامت، لقوة أعراضه التي تتمثل في ألم الرأس والصداع والدوخة وفقدان الوعي، ومع حلول شهر رمضان الكريم تتزايد أعراضه الجانبية نتيجة لتغير عادات المصاب اليومية من مواعيد الأكل والنوم، مع ممارسة عادات خاطئة تؤثر بالسلب على صحة الصائم.

ولتجنب الشعور بالمشكلات الصحية الناتجة عن «الضغط»، قدم الدكتور أسامة حسن، استشاري الدم وزراعة المخ لـ«هن» بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض الضغط لقضاء صيام آمن خلال شهر رمضان، دون الشعور بأعباء الصوم والانتهاء منه بصحة جيدة دون الشعور بمضاعفات.

نصائح يجب على مريض الضغط اتباعها أثناء الصيام

1- الذهاب إلى الطبيب قبل البدء بالصيام لتنظيم قياس الضغط.

2- المواظبة على تناول أدوية ضغط الدم بشكل منتظم دون نسيان.

3- قياس ضغط الدم بشكل دوري خلال اليوم.

4- الإكثار من تناول الماء والمشروبات الساخنة فترة الإفطار حتى السحور.

5- تناول الأطعمة المشتملة على معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم مثل الشوفان والخبز الأسمر والفريك، وغيره لمساعدتهم على ضبط ضغط الدم.

6- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه من المغرب حتى السحور.

7- تناول فصان من فصوص الثوم بعد الإفطار، وذلك عن طريق المضغ التام لهما، وملاحظة نتائجهام في خفض ضغط الدم المرتفع.

8- ممارسة الرياضة بشكل منتظم بعد الإفطار بساعتين، لأنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

9- تناول 5 حبات من المكسرات يوميًا تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

10- الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على نسبة كالسيوم عالية، مثل الألبان خالية الدسم والبيض والأسماك، وكلها تساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم.

11- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بنسبة دهون عالية والحد من تناول المقليات.

12- تجنب تناول المخللات والأطعمة المملحة لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم.

13- الحد من تناول الوجبات المعلبة لاحتوائها على مواد حافظة تسبب ارتفاع ضغط الدم.

14- الحد من تناول الأطعمة المحتوية على نسبة سكريات عالية واستبدالها بالفواكه.

15- تأخير السحور لعدم الشعور بالجوع والاضطراب في نسبة ضغط الدم.

16- الحد من تناول مادة الكافيين أثناء الإفطار أو السحور، لأنها تؤثر بالسلب على نسبة الضغط.

17- الابتعاد التام عن المشروبات الغازية ومشروب العرقسوس لتسببهم في ضيق الشرايين واعتبارهم السبب الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم.

18- الإقلاع عن التدخين حيث يتسبب التدخين في ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.