من عادات النجمات في رمضان.. ليلى علوي: بحب لمة العيلة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع حلول شهر الروحانيات رمضان المبارك، الذي يحرص خلاله المسلمون وبخاصة المشاهير من نجمات الفن على الاستمتاع بطقوسه الخاصة، بعيدا عن شاشات العرض وكاميرات التصوير.

ليلى علوي تكشف عن طقوسها الخاصة في رمضان

وخلال استضافتها في لقاء نادر ببرنامج «ذكريات رمضان» مع الإعلامية سوزان حسن، كشفت النجمة ليلى علوي عن كواليس استقبالها للشهر المبارك، وكيفية استعدادها له.

طفولة ليلى علوي في «رمضان»

تحدثت الفنانة عن طقوس انتظارها لشهر رمضان، خلال مرحلة طفولتها، بسبب عرض العديد من الأعمال الفنية المميزة على شاشات التليفزيون: «وأنا صغيرة كنت بستنى رمضان علشان التليفزيون بيكون في حاجات حلوة كتير، وكمان لمة العيلة والجيران كانت حلوة أوي وليها طعم تاني».

عرض أولى أعمال ليلى علوي في رمضان

وبجانب طقوسه الروحانية المقربة لقلب ليلى علوى، إلا أنها تعتز بالشهر الفضيل بشكل خاص، وذلك بعد عرض عدد من أعمالها الأولى والمميزة خلال أيامه، «عبر شاشات التليفزيون المصرى»، والتي من بينها: «صيام صيام»، «زهرة والمجهول»، «ناس مودرن»، «أخو البنات»، متابعة: «أهم أعمالي اللي عملتها واتعرفت من خلالها للمشاهدين، اتعرضت في رمضان، وفي أعمال منها كنت بصور خلال الشهر».

عن العمل في رمضان: في دفء غريب

أما عن طقوس عمل ليلى علوي خلال أيام رمضان، أعربت عن سعادتها البالغة بها: «الشغل في رمضان بيكون حامي وفي دفء غريب، وكأن الاستوديو ده بيت وإحنا عيلته، كنا بنقعد أكتر من 16 ساعة في الاستوديو وبننام ونصحى فيه».

و«الفنان بيبتيسط جدا لما بيتعرض ليه عمل في رمضان، لأن رمضان ده شهر البيت واللمة، مش مهم عرض عمل وخلاص، لكن لازم يكون على مستوى جيد جدا».