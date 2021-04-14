«سفرة دايمة».. طريقة عمل «الحمام بالأرز المعمّر».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نورهان ميشيل أولى حلقات برنامج «سفرة دايمة» الذي يقدم مجموعة من الأكلات المختلفة خلال شهر رمضان بخطوات بسيطة وسهلة تتناسب مع سفرة الإفطار في الشهر الكريم مع طرق تقديمها على المائدة بشكل جذاب وأنيق.

وكشفت نورهان ميشيل عن أكلة مصرية وهي: «الحمام بالأرز المعمّر» وكيفية ظهور الأكل بطعم لذيذ دون لسعة أو حرق وفي الوقت نفسه طريقة تقديمه بشكل ملفت على المائدة باللون الذهبي وهي طريقة مختلفة عن التقليدية التي يتم فيها «سلق الحمام».

تعرف على طريقة عمل الكفتة

«الدجاج على الطريقة الصينية»، حيث عرضت ميشيل المقادير المناسبة لعمل طاجن الحمام بالأرز وهي:ـ

- 2 جوز حمام وماء مغلي بالإضافة إلى الجزر والمستكة وورق اللورا ـ فلفل أسود وملح ومكعب مرقة بالإضافة إلى الكرات والسمن والزيت.

ـ يتم خلط الزيت بالسمن وتشويح الحمام ثم فرك الأرز حتى يصل إلى التطرية ووضع طبقة كريمة لباني كبيرة مماثلة لطبقة الباشميل وقشطة بلدي غير معلبة.

ـ رص الحمام في الطاجن على طبقة مخلوطة من مقدار صغير بالسمنة والزيت ـ وضع المقادير السائلة اللبن وكوب المرقة ونصف كوب كريمة لباني بعد التسخين يتم تشويح الحمام مباشرة سواء قبل السلق أو بعد السلق ويفضل بدون سلق حتى لا يحدث حرق أو لسع ويحافظ على لونه الذهبي.

ـ يجب وضع المقادير في درجة حرارة متوسطة حتى لا تحترق ـ وانتظار الحمام يأخذ اللون الذهبي ثم يوضع عليه الخضار وورق اللورا لفرك الأرز ويجب استخدام مقادير السمن والزيت وبودرة الثومة والملح والفلفل والقشطة البلدي وفلفل أسود.

ـ ضعي الأرز في إناء ثم ضعي عليه المقادير ثم فرك الخليط باليد حتى يكون جاهز ومن الممكن وضع مقدار كبير من السمن حتى يصل إلى لون جميل ثم يدخل التسوية بشكل طبيعي.