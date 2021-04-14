«علقة سخنة» ومحاكمة.. متحرشون يلقون جزائهم في أول رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع حلول أول ليالي شهر رمضان الكريم، وفي الوقت الذي يلجأ فيه الكثيرون للتضرع والخشوع إلى لله، كان آخرون يلقون جزائهم ويواجهوا مصائرهم حين أطلوا بوجه قبيح على المجتمع، مرتكبين جرائم التحرش الجنسي.

وخلال 24 ساعة فقط، لقنت فتاة «علقة ساخنة» لرجل تحرش بها لفظيًا، وتداولت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إشادة لفعلها ودفاعها عن نفسها، وبعدها بساعات عقدت أولى محاكمات طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

محاكمة طبيب الأسنان

شهدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، عقد أولى جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال، وهي التهمة التي وجهتها له النيابة العامة، بعدما تم إلقاء القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة.

وحين واجهت النيابة العامة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بما فعله، أقر الطبيب بفعلته، واعترف بما قاله ضحاياه، مدعيًا أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، دفعه إلى القيام بجرائمه.

فتاة تلقن رجل علقة موت

بينما تعرضت فتاة تدعى صافي ترك، للتحرش من قبل رجل تتبع خطواتها، وظل يردد لها ألفاظ غير لائقة، فما كان من الفتاة سوى أن تستخدم قوتها البدنية، والاعتداء عليه بالضرب حتى أفقدته بعض أسنانه.

«كسرت له سنتين من أسنانه بالبوكس في وجهه» هكذا تصرفت «صافي»، تجاه رجل الذي تحرش بها، إذ أنها تمارس رياضة الملاكمة كهواية وليس احترافًا.

«اتكلم عن جسمي بطريقة مش محترمة.. لفيت له وقلت له بتقول إيه يا «...»، لقيته بيجري.. جريت وراه وقعدت أصرخ وأقول حرامي» هكذا لخصت الفتاة مشهد التحرش الذي تعرضت له، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامجه «حضرة المواطن»، الذي يُعرض عبر شاشة «الحدث اليوم».

ونصحت «صافي» الفتيات: «أنصح كل البنات إنهم ميخافوش لأن المتحرش جبان، هو أجبن شخص موجود على الأرض، لأنه بيبقى خايف وبيبص حواليه يمين وشمال لأنه عارف إن اللي بيعمله غلط، وبقول لكل بنت متخافيش وجيبي حقك بنفسك، لأنك لو استنيتي إن حد يجيبلك حق، محدش هيجيب لك حق، انتي الوحيدة اللي بتدافعي عن نفسك».