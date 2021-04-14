دراستان: تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ بصورة غير متوازنة قد يؤثر على أعراض مرض باركنسون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت دراستان جديدتان أجراهما باحثون في جامعة "نورث ويسترن" الأمريكية، أنه من الممكن أن يكون التنشيط غير المتوازن للخلايا العصبية والوصلات غير المعروفة سابقا داخل الكرة الشاحبة الخارجية للدماغ والمخطط، مسؤولة عن بعض الأعراض الحركية عند الإصابة بمرض باركنسون أو حالات التنكس العصبي المماثلة.

وذكر موقع "ميديكال إكسبريس" الالكتروني، نقلا عن سافيو تشان، وهو أستاذ مساعد في علم وظائف الأعضاء وكبير باحثي الدراستين الجديدتين، أنه من الممكن أن يساعد توفير خريطة عصبية أكثر تفصيلا لهذه المناطق، في توجيه المحاولات المستقبلية للتحكم في هذه الدوائر العصبية، في محاولة للتخفيف من حدة الأمراض التنكسية العصبية.

ويقول سافيو تشان، أن "فهم كيفية تغيير هذه الدوائر، يمكن أن يساعدنا في المستقبل لتحديد طرق إصلاح الدوائر عندما تتدهور أثناء الظروف المرضية".