بعد ذكرها في «الاختيار 2».. طريقة عمل أشهر الأكلات السيناوية «المندي والمقلوبة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 2» المشارك في السباق الدرامي خلال رمضان 2021، تسائل العديد من المشاهدين عن الوجبات السيناوية الشهيرة، التي ذكرها الفنان أحمد مكي خلال الحلقة، والتي تتميز بها محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وفى سطور، نرصد طريقة عمل عدد من الوجبات الشهيرة في سيناء، بعد ذكرها في أحداث الحلقة الأولى من «الاختيار2»، وفق وصفات قناة CBC سفرة، بنحو:

المقلوبة السيناوية

مكونات المقلوبة

- كوب باذنجان رومي مكعبات مقلي.

- 2 كوب أرز ملح وفلفل.

- ملعقة كبيرة قرفة.

- ملعقة صغيرة قرنفل صحيح.

- زيت ذرة.

- كوب بصل شرائح.

- كوب طماطم شرائح.

- نصف كيلو دبابيس فراخ.

- ماء مغلي.

- 3 فص حبهان للتقديم.

طريقة عمل المقلوبة

- ضعى الزيت ثم تتبل الدبابيس بملح وفلفل و قرفة و الحبهان و القرنفل ثم يتم «تشويحها» على النار.

- ضيفى البصل و الطماطم ثم الباذنجان المكعبات و يقلبوا جيدا.

- ضيفى الأرز مع الماء و يترك لينضج مغطى لمدة 25 دقيقة.

- تحمص المكسرات فى الزيت ثم ترص فى القالب مع الباذنجان الشرائح ثم يرص عليها الخليط و تقلب فى طبق التقديم.

طريقة عمل «اللصيمة» السيناوية

- كيلو دقيق وكوب من زيت الزيتون.

- 3 فصوص ثوم، وعجر«ثمار البطيخ الصغيرة» ويمكن استخدام «الباذنجان» بديلًا عنها.

- طماطم، ثم نصنعها على العجينة، ويتم شوى ثمار البطيخ أو الباذنجان.

- يتم طهي العجينة على النار على الطريقة السيناوية ويطهى الطبق على الحجر.

- يتم تقشير الثمار المشوية، ويضاف إليها الثوم المطحون والفلفل «العرايشي الحار»، والطماطم.

- ثم تقطع العجينة «القرص» ويضاف إليها الطماطم المقطعة، ونخلط كل المكونات ثم يضاف زيت الزيتون.

طريقة عمل المندي السيناوي

- يتم تحضير الدجاج بالتتبيله الخاصة بها قبلها بيوم واحد.

- ثم يتم تجهيز البرميل الذي تتم به عملية الشواء، إذ أنه عباره عن برميل صاج مفتوح من فوق ومدفون في الرمل.

- ثم يتم إشعال الحطب بالنار بالحطب حتى تصل لدرجه الجمر.

- ثم نضع الدجاج في البرميل وتكون مسافتها بين النار تحت مسافة شبر ثم نغلق البرميل سريعا بالغطاء.

- ثم نحضر قماشه مبلوله بالمياه، ونضعها فوق غطاء البرميل ثم يتم دفنها بالرمل.

- ثم يتم الانتظار مدة ساعه أو ساعه وربع، ثم يتم تقديمها.