للأمهات.. طرق بسيطة لتحبيب الأطفال في الصيام: «ما تضربيهوش»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع نمو الأطفال «عام بعد آخر»، تبدأ غالبية الأمهات في خطوات «تحبيب الطفل» في صيام شهر رمضان الكريم، وتقدم سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، لـ«هٌن» مجموعة من النصائح للأمهات بهدف مساعدتهن في «تحبيب الأطفال» في الصوم.

ومن طرق تحبيب الأطفال في الصيام

- الابتعاد عن العقاب

فمن الطرق الخاطئة لتشجيع الطفل على الصيام الاعتماد على أسلوب الترهيب والعقاب والضغط لإجباره على الصيام.

- ربط الصيام بمشاعر إيجابية

من المفيد للطفل ربط الصيام بمشاعر إيجابية وبناء ذكريات جميلة عن شهر رمضان من خلال طرق بسيطة منها شراء الزينة وتزيين المنزل.

- شراء احتياجات رمضان

يجب الحرص على شراء احتياجات رمضان مع الأطفال، الأمر الذي يزيد من تعلقهم بالشهر الكريم.

- الحديث مع الأطفال عن ثواب صيام هذا الشهر

يساعد ذلك على إدخال الشهر بجو من البهجة فالحديث مع الأطفال عن ثواب صيام هذا الشهر يحبب الأطفال في الصيام.

- الحديث مع الطفل عن شهر رمضان

وتقديم الشهر الفضيل بأنه من الأشهر المميزة، الذي تزداد فيه الأعمال الصالحة، وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام.

- شهر الهدايا والمنح

تعريف الأطفال بشهر رمضان بأنه شهر الهدايا والمنح، كما أن في هذا الشهر تغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين.

- ثواب ليلة القدر في رمضان

الحديث عن ثواب ليلة القدر في رمضان تساعد على تحبيب الأطفال في الصيام.

- صيام شهر رمضان تدريجيا

يراعى البدء مع الأطفال بالصيام التدريجى لشهر رمضان من خلال تقسيم اليوم بحيث يكون الصيام جزءا من اليوم، والجزء الثاني من اليوم من صلاة العصر للمغرب «فطار»، ومع تعود الأطفال يستمر الصيام اليوم كاملا، ويجب تعويد الأطفال على الصيام من الصغر تدريجيا.

- تحفيز الأطفال

يفضل تحفيز الأطفال على الصيام من خلال الكلام التشجيعي.