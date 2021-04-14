توقعات الأبراج اليوم 14-4-2021: الثور بحاجة لمساعدة وفرصة لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

كن عقلانيا ولا تنجرف وراء مشاعرك

الثور

ستشعر بحاجتك للمساعدة، اطلبها من أهل الثقة حتى لا تنخدع

الجوزاء

كن مرنا وتجنب العند حتى لا تصبح الطرف الخاسر

السرطان

تشعر بتحسن كبير في علاقتك مع أفراد أسرتك

الأسد

تُعاني من تعثرات مادية، عليك البحث عن فرصة عمل أخرى لزيادة دخلك

العذراء

لديك فرصة اليوم لقضاء عطلتك برفقة شريك حياتك، انتهز الفرصة ولا تضيعها

الميزان

تُفضل العمل في مجموعات، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة

العقرب

تشعر ببعض التوتر على الصعيد المادي، ولكن لديك مخزون أفكار يساعدك على تخطي الأزمة

القوس

تشعر وكأن رأسك مشغول بالمهام والطلبات، فقط رتب أمورك وأولوياتك

الجدي

كل ما عليك فعله هو النظر والملاحظة للتعلم واكتساب الخبرات ممن حولك

الدلو

يسيطر عليك الشعور بأن حياتك بلا جدوى ومملة، ولكنك قادر على تجاوز ذلك

الحوت

تعمل على إرضاء من حولك وتقديم المساعدات والإمدادات، وتشعر وكأنك نجم لامع وسطهم