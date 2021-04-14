رشا سامي العدل عن ريهام حجاج: «خربت بيوت ناس كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هجوم كبير تعرضت له الفنانة ريهام حجاج من رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، بسبب ما وصفته «رشا» بـ«اختلاق أزمات ومشاكل» مع فريق عمل مسلسل «وكل ما نفترق»، وعلى رأسهم الفنانة أيتن عامر.

تعليق ابنة سامي العدل على موقف هجومها لريهام حجاج

وتكشف رشا العدل، خلال حديثها لـ«هن»، السبب خلف هجومها على الفنانة ريهام حجاج، بأنها: «أقدمت على ذلك نظرا لاختراق الأخيرة قواعد المهنة الأخلاقية واتهامها لزملاءها في العمل بتهم ليس لها أساس من الصحة».

رشا العدل عن أيتن عامر: بنت بلد ومتواضعة

وقالت «رشا»: «مش طبيعي حد يهاجم حد بالمنظر ده، متربناش على إن حد يتدخل في شغل حد، وأيتن بنت بلد وجدعة ومتواضعة وعمرها ما اتدخلت في شغل غيرها، وشاربة المهنة ومتمرمغة فيها من 14 سنة، مش محتاجة تفرض نفسها على شخص أو تطلب زيادة مساحة دور».

ابنة سامي العدل عن ريهام حجاج: خربت بيوت ناس

وعن موقفها تجاه الفنانة ريهام حجاج، تستطرد رشا العدل: «لما سألت عنها عرفت إنها خربت بيوت ناس واتدخلت في شغل ناس كتيرة، وعطلت مشاغلهم بسبب عدم التزامها خلال التصوير، اللي بتهاجم الناس دي وبتوقل إن محدش ملتزم بتتأخر بالـ3 والـ4 ساعات وبتعمل مشاكل، فمتتهمش غيرها وتقول إنه مش ملتزم وبيحاول يزود مساحة شغله».

خلاف ريهام حجاج وأيتن عامر

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شنت هجوما على الفنانة أيتن عامر، تزامنا مع عرض أولى حلقات مسلسل «وكل ما نفترق»، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة انسحابها من العمل، دون الكشف عن السبب الحقيقي خلف قرارها، لتهاجمها الأولى، وتوضح أن السبب خلف الانسحاب هو مطالبتها بـ«مشاهد زيادة».