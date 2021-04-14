هالة صدقي: كل تجاربي في الزواج كانت فاشلة.. أحيانا عدم وجود الأب بيكون أفضل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هالة صدقي، إن اختياراتها في كل زيجاتها كانت فاشلة، «كل الاختيارات بتاعتي كانت فاشلة، والتجارب فاشلة»، موضحة أنها تفاجأت بقيام أبنائها بتغيير أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واستبدال أسماء والدهم، باسمها وعائلتها.

وأضافت «صدقي»، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، على شاشة «القاهرة والناس»، مع المخرجة إيناس الدغيدي: «أنا اتفاجئت ورحمة أمي إنهم مبدلين أسماء والدهم باسم عائلتي على الفيس بوك، واكتشفت إنهم عملوا كده في المدرسة كمان، ورحمة أمي ده اللي حصل».

وأوضحت الفنانة، أنها حاولت إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر ولكنهم رفضوا، «قولتلهم طب غيروه وعدلوه في المدرسة عشان الشهادة تطلع صح ومتسقطوش، هما لما يحسوا بالأمن والأمان من نفسهم هيغيروا الاسم، لكن عمري ما ضغط على ولادي عشان حاجة خاصة بوالدهم».

وتابعت: «أبوهم لما جه مصر لا شافهم ولا رفع سماعة التليفون، يا فرحتي يكتب على الفيس بوك بس ولادي ولادي، هو بيستخدم ولاده كأداة، كفاية الشير اللي حصل على الفيس بوك من فيديوهاته اللي سببت لولاده أذى، أنا عمري ما طلبت منه أي ماديات، في بعض الأحيان عدم وجود الأب أحسن بكتير من وجوده وهو مش حاسس يعني إيه كلمة أب».