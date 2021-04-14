تعرف على طريقة عمل محشي ورق العنب

القاهرة - سمر حسين - نقدم لكِ طريقة عمل محشي ورق العنب، على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج حلو وحادق، على «سي بي سي» سفرة.

مقادير عمل محشي ورق العنب

نصف كيلو ورق عنب مسلوق

كوب أرز

ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة

شبت

بقدونس

كزبرة

2 بصلة مفرومة ومشوحة

ملعقة زيت زيتون

طماطم مفرومة

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

بهارات

عصير نصف ليمونة حسب الرغبة

طماطم شرائح

مرقة

طريقة تحضير محشي ورق العنب بسعرات أقل

اخلطي الأرز مع الطماطم مع البصل المشوح ثم ضيفي البهارات والملح والفلفل وعصير ليمون حسب الرغبة ثم ضيفي الصلصة والزيت.

ضيفي الشبت و البقدونس و الكزبرة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي اللحمة المفرومة المعصجة وقلبيها جيدا.

احشي ورق العنب بالخلطة ثم رصيه في وعاء وضعي في الأرضية شرائح بصل و طماطم.

اخلطي عصير الليمون مع المرقة ثم ضيفي نسبة قليلة على ورق العنب وتكون لا تغطي ورق العنب.

ضعيه على النار واتركيه لينضج وقدميه وزينيه بشرائح الليمون.

طريقة عمل سلطة ورق العنب

مقادير عمل سلطة ورق العنب

ورق عنب طازة كامل بالعنق

نصف كوب برغل خشن

كوسة

ملح

فلفل

زيت زيتون

ليمون

دبس رمان

2 طماطم

بصل أخضر أو بصل أحمر

جبن قريش

طريقة عمل سلطة ورق العنب

اسلقي ورق العنب في ماء مغلي

اخلطي الزيت مع الليمون ودبس الرمان والثوم والملح والفلفل لتحصلي على الصوص

قطعي ورق العنب وضفيه للبرغل واخلطي في وعاء التقديم وضيفي الطماطم والبصل والكوسة

ضيفي الجبنة وقدمي السلطة باردة

طريقة عمل كفتة بورق العنب

مقادير كفتة بورق العنب

لحمة مفرومة

ورق عنب

عصير طماطم

بصل مبشور

بابريكا

بيضة

بهارات

شبت

بقدونس

كزبرة

مرقة لحمة

سمنه ملح

فلفل أسود

طريقة عمل كفتة بورق العنب

اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والشبت والبقدونس والكزبره

ضيفي البيضة مع البهارات وملح وفلفل وبابريكا حتي يصبح الخليط كالعجينة

شوحي البصل في السمنة مع ملح وفلفل وضيفي عصير الطماطم على النار حتى تصل لمرحلة التسبيك ثم ضيفي القليل من المرقة

افردي ورق العنب ثم ضعي كفتة اللحمة المفرومة داخله ولفيه ورصيه في حلة

ضيفي عليه صلصة الطماطم وقليل من المرقة واتركيها تصل لمرحلة النضج على درجة حرارة منخفضة وقدميه